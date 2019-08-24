с чего всё началось

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Общество В небе над Петербургом заметили солнечное гало В воскресенье, 25 августа, жители и гости Петербурга могли наблюдать редкое природное явление — небо было украшено солнечным гало.

Армия и оружие Израиль сообщил о пуске трех ракет из сектора Газа Израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа. Всего палестинские радикалы выпустили три снаряда.

Авто Alpina не планирует модернизировать переднеприводные BMW Одной из областей, вызывающих особую обеспокоенность у Alpina, является то, что в моделях с передним приводом используются трансмиссии Aisin из Японии, а не от ZF, что означает, что компании придется работать с новым поставщиком коробок передач.

Армия и оружие Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.

Хоккей Хоккеисты СКА победили «Йокерит» и досрочно выиграли турнир Пучкова Хоккеисты петербургского СКА победили финский "Йокерит" и выиграли турнир имени Николая Пучкова за день до его завершения.

Политика Меркель и Песков сделали заявления по России и G7 Для возвращения к формату "Большой восьмерки" нужно продвижение в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авто В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш» Энтузиаст на базе вездехода ГАЗ-66 создал весьма необычный внедорожник. Получившийся гигант получил прозвище «Малыш».

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Происшествия Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре Выставочный образец металлической двери упал на ребенка в тот момент, когда родитель общался с продавцом.

Финансы Официальный курс евро снизился на 21 копейку Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Футбол Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“» Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Политика В России предлагают вернуть смертную казнь Александр Шерин – депутат нижней палаты российского парламента – поддержал идею главы Калужской области Анатолия Артамонова, предложившегося вернуть в нашей стране смертную казнь.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Происшествия В Саратовской области произошло смертельное ДТП с военным автомобилем В Саратовской области военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

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Политика Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7 Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.

Общество В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе» Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.