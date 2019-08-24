Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»Газета.Ru 14:58
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
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с чего всё началось
Как передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, практически реализовывать срыв этой сделки будет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Евразия Dailyвчера в 01:03
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Космос
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Alpina не планирует модернизировать переднеприводные BMW
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В Абхазии состоялись выборы президента
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Олег Меньшиков попал в реанимацию
Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
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Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился.
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Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
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Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке
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Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.
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В России предлагают вернуть смертную казнь
Александр Шерин – депутат нижней палаты российского парламента – поддержал идею главы Калужской области Анатолия Артамонова, предложившегося вернуть в нашей стране смертную казнь.
Обновлено в 11:07
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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В Саратовской области произошло смертельное ДТП с военным автомобилем
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Между стоявшими рядом Трампом и Макроном встала жена французского лидера. По другую руку президента США встала его жена - Меланья Трамп.
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Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.
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В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
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В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
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