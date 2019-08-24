с чего всё началось

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

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Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Космос Китайцы возобновили изучение обратной стороны Луны Китайский луноход «Юйту-2» возобновил работу по изучению обратной стороны Луны.

Политика Пентагон опубликовал видео с запрещенным оружием Согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между Советским Союзом и США, нельзя было использовать разработки с дальностью от 500 до 5 тысяч 500 км. Пентагон заявил, что испытания проводились с целью усовершенствования технологий.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

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Происшествия Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.

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Наука Исследователи представили математическую модель, которая может придать листу материала любую форму По словам исследователей, наличие отверстий во внутренней части материала дает больше возможностей в изменении формы бумаги.

Происшествия На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

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Здоровье В селении Сунжа открыли новую амбулаторию Амбулаторию в селении Сунжа построили больше 40 лет назад.

Авто В Москве открылся первый шоурум седана Aurus Senat Генеральный директор Aurus Адиль Ширинов сегодня, 23 августа назвал официальную цену седана Aurus Senat во время открытия первого шоурума Aurus «Панавто» в Москва-Сити.