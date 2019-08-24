Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»Газета.Ru 14:58

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
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Как передает The Wall Street Journal
 со ссылкой на источники в Белом доме, практически реализовывать срыв этой сделки будет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Евразия Dailyвчера в 01:03

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Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»

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