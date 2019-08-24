Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»Газета.Ru 14:58
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Читать в источнике
Оценить167
с чего всё началось
Как передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, практически реализовывать срыв этой сделки будет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Евразия Dailyвчера в 01:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Космос
Китайцы возобновили изучение обратной стороны Луны
Китайский луноход «Юйту-2» возобновил работу по изучению обратной стороны Луны.
Обновлено в 09:36
Политика
Пентагон опубликовал видео с запрещенным оружием
Согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между Советским Союзом и США, нельзя было использовать разработки с дальностью от 500 до 5 тысяч 500 км. Пентагон заявил, что испытания проводились с целью усовершенствования технологий.
Обновлено в 11:59
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников
Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силу
Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).
Обновлено в 17:02
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.
Обновлено в 19:43
Политика
В Абхазии состоялись выборы президента
Обновлено в 13:58
Наука
Исследователи представили математическую модель, которая может придать листу материала любую форму
По словам исследователей, наличие отверстий во внутренней части материала дает больше возможностей в изменении формы бумаги.
Обновлено в 09:45
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Кино
Кит Харрингтон сыграет в «Вечных» киновселенной Marvel
Обновлено в 06:11
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Спорт
Малиновский завоевал бронзу на ЧМ по летнему биатлону
Обновлено в 06:11
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Здоровье
В селении Сунжа открыли новую амбулаторию
Амбулаторию в селении Сунжа построили больше 40 лет назад.
Обновлено вчера в 13:49
Авто
В Москве открылся первый шоурум седана Aurus Senat
Генеральный директор Aurus Адиль Ширинов сегодня, 23 августа назвал официальную цену седана Aurus Senat во время открытия первого шоурума Aurus «Панавто» в Москва-Сити.
Обновлено 23 августа в 05:45
Футбол
Бауэр дебютировал в составе «Арсенала»
Немецкий защитник Роберт Бауэр дебютировал в составе тульского «Арсенала». На 77-й минуте встречи он заменил Сергея Ткачева.
Обновлено в 16:04
Происшествия
В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе
Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07