с чего всё началось

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

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