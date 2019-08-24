Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»Газета.Ru 14:58
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
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с чего всё началось
Как передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, практически реализовывать срыв этой сделки будет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Евразия Dailyвчера в 01:03
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Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг
Непрофильные расходы Для реализации задуманного "Почта России" просит из бюджета почти 85 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Авто
Китайский автопроизводитель вывел на рынок дешевый аналог Camry
Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.
Обновлено в 15:05
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено в 16:26
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании
Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 15:47
Авто
Видео: кто победит в перетягивании каната, Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga или Porsche Cayenne?
YouTube-канал Carwow сравнил в перетягивании каната новые Mercedes-AMG G 63, Porsche Cayenne Turbo и Bentley Bentayga Speed.
Обновлено в 11:59
Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Во всех остальных регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, подсчитали в РБК.
Обновлено 23 августа в 01:45
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Общество
Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании
В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Космос
НАСА назвало время второй попытки стыковки «Союза» с МКС
Повторная попытка стыковки космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией состоится утром вторника, 27 августа, в 06:12 мск, сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 02:51
Футбол
«ПСЖ» забивает на протяжении 41 матча в Лиге 1. Это рекорд
Парижане забивают хотя бы один гол на протяжении 41 матча в Лиге 1. После 3 туров Лиги 1 "ПСЖ" набрал 6 очков и занимает 3-е место.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле
Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Культура
Помощь СУЭК открыла новые горизонты юному дарованию из Хакасии
Уже не один год Екатерина Митина, которая учится искусству игры на фортепиано в абаканской музыкальной школе имени А.А.Кенеля, дает повод жителям Хакасии с гордостью следить за успехами юной землячки.
Обновлено в 21:15
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Армия Сирии принесла мирную жизнь в освобожденные районы Идлиба и Хамы
Террористы из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» ушли севернее, а в освобожденные от боевиков районы на юге провинции Идлиб и на севере Хамы постепенно возвращается мирная жизнь.
Обновлено в 09:24
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено в 18:10
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Здоровье
Главное душа, а не тело: спасенный РФ сирийский мальчик вернется домой
Медики НИИ имени Рошаля совершили чудо, и теперь 12-летний мальчик, пройдя необходимый курс лечения, готов вернуться на родину.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00