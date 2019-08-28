с чего всё началось

Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций. Отмечается, что марка Toyota собирается купить 24 миллиона обыкновенных акций Suzuki или примерно 5% от общего количества ценных бумаг.

Компании Toyota и Suzuki теперь работают вместе

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