Авто
32CARS.ruКомпании Toyota и Suzuki теперь работают вместе
Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций. Отмечается, что марка Toyota собирается купить 24 миллиона обыкновенных акций Suzuki или примерно 5% от общего количества ценных бумаг.
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с чего всё началось
«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы Toyota.RT на русскомвчера в 05:27
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