с чего всё началось

Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально. Альянс создали путем приобретения миноритарных пакетов акций друг друга. Стоит отметить, что о создании альянса компании заявили еще в 2016 году, когда даже был представлен и план по сотрудничеству.

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