с чего всё началось

В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн. Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.

Технологии Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.

Общество Россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной войн Лишь треть россиян способны верно назвать год начала Второй мировой войны, при этом каждый второй считает ее началом 1941 год, пишут "Известия" со ссылкой на опрос ВЦИОМ, проведенный к 80-й годовщине с начала ВМВ.

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Армия и оружие Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.

Политика В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах» Глава Европейское космическое агентство (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».

Политика Премьер-министр Украины покинул свой пост Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.

Кино Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост» Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.

Игры Ubisoft раскритиковала бизнес-модель Steam По словам Эрли, текущая бизнес-модель Steam попросту нереалистична - по мнению представителя Ubisoft, она не отражает текущее положение дел в сфере дистрибуции видеоигр.

Общество Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.

Армия и оружие Эрдоган призвал США к ускоренному созданию зоны безопасности в Сирии Турция не позволит США затягивать вопрос с созданием зоны безопасности на севере Сирии, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

Наука 600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Происшествия Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Теннис Серена Уильямс вышла в 3-й круг US Open Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ В Народной милиции ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ по районам населенного пункта Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.

Политика Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание 29 августа на Украине пройдет первое заседание Верховной рады девятого созыва, избранной при новом президенте страны Владимире Зеленском.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Космос В Великобритании завершили сборку марсохода Rosalind Franklin В Великобритании специалисты Европейского космического агентства полностью завершили сборку марсохода Rosalind Franklin.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.