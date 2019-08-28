Авто
Tvoe-avto.comКомпании Toyota и Suzuki создали альянс
Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально. Альянс создали путем приобретения миноритарных пакетов акций друг друга. Стоит отметить, что о создании альянса компании заявили еще в 2016 году, когда даже был представлен и план по сотрудничеству.
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с чего всё началось
«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы Toyota.RT на русскомвчера в 05:27
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Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
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Стала известна дата начала работ с участием робота «Федора» на МКС
Робот «Федор» приступит к своим обязанностям на Международной космической станции (МКС) не раньше четверга, 29 августа.
Известия 27 августа в 14:53
Футбол
«Ницца» рассматривает возможность вернуть Бен-Арфа
Французский клуб рассматривает возможность заключить контракт с 32-летним футболистом.
Sports.ru вчера в 13:23
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
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Любовник Цывиной: «Числов был готов на всё, чтобы попасть к Малахову»
На протяжении последних 15 лет одну из комнат своей квартиры в районе Алтуфьевского шоссе Числов сдает коллеге - актеру Денису Сердюкову, сыгравшему роль хоккеиста Мальцева в фильме «Легенда №17».
Телепрограмма вчера в 12:08
Космос
NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах
Ученые из NASA предупредили людей о двух огромных астероидах, движущихся к Земле.
Актуальные Новости вчера в 01:18
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Политика
Зеленский обсудил с Меркель встречу «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также ситуацию в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе немецкого правительства.
РИА Новости вчера в 17:45
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука вчера в 08:07
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
В середине июля Минтруд прогнозировал, что число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров возрастет более чем в полтора раза.
РБК вчера в 23:28
Кино
Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы
РИА Новости вчера в 11:47
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru 27 августа в 03:16
Энергетика
«Газпром нефть» выиграла борьбу за крупное месторождение на Ямале
Ранее «Газпром нефть» вступила в борьбу с «Роснефтью» за право на льготы для Приобского месторождения.
URA.Ru вчера в 22:53
Политика
Юристы Трампа пригрозили NBC судом за клевету о связях с олигархами РФ
Юристы американского президента Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBCUniversal дать опровержение на распространенные ранее одним из ее ведущих утверждения о том, что американский лидер якобы брал кредиты в банке при поручительстве некоторых российских олигархов.
Известия вчера в 19:43
Шоу-бизнес
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Происшествия
Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла
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Журналистская правда вчера в 11:15
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Кононов рассказал о подготовке «Спартака» к ответному матчу с «Брагой»
Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия
В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены
Сегодня в Новосибирске произошло ЧП – в одноэтажном строении обрушились стены. В момент происшествия в здании находилось двенадцать человек.
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Общество
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Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
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Lenta.ru вчера в 13:10
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Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
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Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
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Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
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Игры
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Оригинальная Marvel's Spider-Man: Game вышла 7 сентября 2018 года эксклюзивно для PlayStation 4. За год создатели продали свыше 13,2 млн копий игры.
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