с чего всё началось

Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально. Альянс создали путем приобретения миноритарных пакетов акций друг друга. Стоит отметить, что о создании альянса компании заявили еще в 2016 году, когда даже был представлен и план по сотрудничеству.

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Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Космос Стала известна дата начала работ с участием робота «Федора» на МКС Робот «Федор» приступит к своим обязанностям на Международной космической станции (МКС) не раньше четверга, 29 августа.

Футбол «Ницца» рассматривает возможность вернуть Бен-Арфа Французский клуб рассматривает возможность заключить контракт с 32-летним футболистом.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Экономика Forbes опубликовал список богатейших российских семей Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.

Шоу-бизнес Любовник Цывиной: «Числов был готов на всё, чтобы попасть к Малахову» На протяжении последних 15 лет одну из комнат своей квартиры в районе Алтуфьевского шоссе Числов сдает коллеге - актеру Денису Сердюкову, сыгравшему роль хоккеиста Мальцева в фильме «Легенда №17».

Космос NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах Ученые из NASA предупредили людей о двух огромных астероидах, движущихся к Земле.

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Политика Зеленский обсудил с Меркель встречу «нормандской четверки» Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также ситуацию в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе немецкого правительства.

Армия и оружие Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.

Общество СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста В середине июля Минтруд прогнозировал, что число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров возрастет более чем в полтора раза.

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Происшествия Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.

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