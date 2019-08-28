с чего всё началось

Японские компании официально сообщили о заключении соглашения об объединении капитала. Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.

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Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Происшествия Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.

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