Авто

32CARS.ru32CARS.ruКомпании Toyota и Suzuki создали альянс

Японские компании официально сообщили о заключении соглашения об объединении капитала. Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.
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«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится
 в сообщении пресс-службы Toyota.
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