Авто
32CARS.ruКомпании Toyota и Suzuki создали альянс
Японские компании официально сообщили о заключении соглашения об объединении капитала. Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.
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с чего всё началось
«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы Toyota.RT на русском05:27
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Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери
Родители 12-летней Алисы, которая умерла после несчастного случая в бассейне одного из отелей турецкого Бодрума, поблагодарили за поддержку всех, кто оказался небезучастен к судьбе их дочери.
Свободная Пресса 11:57
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Массовое отравление роллами произошло в Самаре
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Актер и режиссер Сергей Пускепалис фактически одобрил убийства украинских военных в Донбассе
Конфликт на востоке Украины режиссер сравнил с Великой Отечественной войной.
Эхо Москвы 14:30
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:56
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
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Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
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Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
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Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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Музыка
Лолита не сдержала слез на сцене из-за Украины
Популярная певица Лолита не смогла сдержать эмоций, находясь на сцене фестиваля "Новая волна" в Сочи.
РЕН ТВ 10:33
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
Москва и Анкара обсуждают поставку Су-35 или Су-57
Комсомольская правда 04:41
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости 12:53
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
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Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова стали ведущими трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков же отметил, что пока не может решить, рад он возвращению в шоу или нет.
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Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Политика
Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада
Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
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Тарасов приехал в РФС для рассмотрения его претензии к «Локомотиву»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе со своим адвокатом прибыл на заседание палаты по разрешению споров РФС, где будет рассмотрено его заявление к клубу.
Матч ТВ 08:59
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Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
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