с чего всё началось

Японские компании официально сообщили о заключении соглашения об объединении капитала. Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.

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Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Происшествия При обрушении здания в Новосибирске погибли люди В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

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Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Политика В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

Происшествия Отец погибшей в Турции российской девочки прокомментировал ее смерть Отец 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, которая скончалась в больнице в Турции после того, как пострадала в бассейне, где ее руку засосало в трубу, обратился к подписчикам в соцсети "ВКонтакте".

Политика Глава Пентагона собирается в Европу. Обсуждать «сдерживание» России Глава Пентагона Марк Эспер планирует в первых числах сентября посетить Европу для обсуждения мероприятий по «сдерживанию» России.

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Футбол «Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая» В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.

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Авто Опубликованы изображения преемника Porsche 918 Spyder В сети появились рендеры нового концепта Porsche 988 Vision, который мог бы лечь в основу следующего поколения спорткара 918 Spyder.

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