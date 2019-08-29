Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.

Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР

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