Политика

ИзвестияИзвестияКомпании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР

Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
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Nike, Adidas и Converse попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из Китая

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РБК22:08

200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары

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Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР

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Российская газета20:45

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