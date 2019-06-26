Компании США обошли запрет Трампа по HuaweiГазета.Ru вчера в 18:51

с чего всё началось

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Происшествия В Новосибирске на улице застрелили мужчину В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.

Финансы Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.

Происшествия На улицах Арыси в Казахстане собрали 70 неразорвавшихся снарядов В понедельник на складе Вооружённых сил Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание, оно повлекло взрыв боеприпасов.

Общество СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.

Экономика Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк Госдума в мае в ускоренном режиме приняла законопроект об условиях передачи Связь-банка в Росимущество и затем ПСБ — бывшему банку братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, который ЦБ санировал в 2017 году.

Культура Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.

Политика Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".

Общество Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Спорт Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Экономика Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.

Армия и оружие В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.

Происшествия На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3 Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 25 июня, в Камчатском крае. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Политика Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.

Футбол Головин сменил имидж, покрасив волосы Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.

Финансы Tinder для заемщиков В ближайшее время планируется подключение двух мексиканских кредиторов и одного российского банка, возможно, в этом году также состоится запуск сервиса в США.По механике сервис напоминает популярное приложение для знакомств Tinder.

Общество Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове «В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.

Энергетика Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.

Культура Бурков раскрыл детали проведения Дельфийских игр – 2020 в Омске В апреле 2020 года Омская область станет столицей крупнейшего творческого форума, который объединит лучших молодых деятелей искусства России и стран СНГ.Во вторник, 25 июня, в омском облправительстве губернатор Александр Бурков и директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин провели первое заседание оргкомитета по подготовке Дельфийских игр.

Происшествия Строитель космодрома Восточный получил условный срок Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.