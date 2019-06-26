Политика
Компании США обошли запрет Трампа по HuaweiГазета.Ru вчера в 18:51
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Несколько американских IT-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.РБКвчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
NYT: Компании из США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei
RT на русскомвчера в 23:24
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:55, Вашингтон
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Финансы
Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе
В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
На улицах Арыси в Казахстане собрали 70 неразорвавшихся снарядов
В понедельник на складе Вооружённых сил Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание, оно повлекло взрыв боеприпасов.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции
Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
Обновлено в 00:01
Экономика
Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк
Госдума в мае в ускоренном режиме приняла законопроект об условиях передачи Связь-банка в Росимущество и затем ПСБ — бывшему банку братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, который ЦБ санировал в 2017 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
Обновлено вчера в 17:59
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Спорт
Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:50
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 25 июня, в Камчатском крае. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Футбол
Головин сменил имидж, покрасив волосы
Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено вчера в 14:29
Финансы
Tinder для заемщиков
В ближайшее время планируется подключение двух мексиканских кредиторов и одного российского банка, возможно, в этом году также состоится запуск сервиса в США.По механике сервис напоминает популярное приложение для знакомств Tinder.
Обновлено в 00:18
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Энергетика
Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр
В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено вчера в 06:27
Культура
Бурков раскрыл детали проведения Дельфийских игр – 2020 в Омске
В апреле 2020 года Омская область станет столицей крупнейшего творческого форума, который объединит лучших молодых деятелей искусства России и стран СНГ.Во вторник, 25 июня, в омском облправительстве губернатор Александр Бурков и директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин провели первое заседание оргкомитета по подготовке Дельфийских игр.
Обновлено в 00:40
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено 24 июня в 22:17
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»
Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено вчера в 16:37