Футбол
Компани уверен, что «Манчестер Сити» обыграет «Брайтон»Нева Спорт 01:55
Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча 38-го тура АПЛ против «Брайтона». По словам Компани, «Брайтон» имеет много сильных и слабых сторон, и необходимо найти способ справиться с сильными и использовать слабые стороны.
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Экономика
Лукашенко: ущерб от грязной нефти из РФ назовут после ревизии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался назвать примерную сумму ущерба от поставок из России некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 05:41
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Наука
В древней могиле обнаружены свидетельства кровавой резни
Исследователи обнаружили большую братскую могилу еще в 2011 году, и все это время тщательно исследовали находку.
Обновлено 08 мая в 16:15
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind
"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Политика
Адвокат Трампа отменил визит на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.
Обновлено в 04:39
Футбол
Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Политика
Коломойский рассказал, какой пост может занять Порошенко
Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, может пройти в Верховную раду.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Какая скорость автомобиля считается самой экономичной
Обновлено в 04:22
Путешествия
Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана
Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил свою экспедицию и стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено вчера в 04:52
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов
В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 03:05
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Обновлено в 04:54
Общество
Прощание с Евгением Крылатовым пройдет в храме на Ходынском поле
Обновлено 09 мая в 07:15
Армия и оружие
В Китае спустили на воду два новейших ракетных эсминца
В Китае на воду спустили два новейших ракетных эсминца проекта 052D.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Хоккей
Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе
В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено вчера в 16:03
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Россиян заставят пользоваться электроприборами по расписанию
Начиная с июля 2019 года, российские энергетики введут систему, которая позволит экономить электроэнергию, а значит — и сократить оплату по ней в определённые часы.
Обновлено вчера в 23:10
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика
Спикер Рады заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
Обновлено вчера в 15:13
Хоккей
Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено вчера в 12:54
Наука
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает
Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.
Обновлено в 03:37
Общество
Жена экс-депутата объяснила танец на шесте к 9 мая
Пользователи инстаграма раскритиковали жену экс-депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева за эротический танец на шесте 9 мая, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 05:16
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Политика
В Госдуме оценили заявление о влиянии России на экономику Украины
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на слова сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, заявившего об имеющихся у России мощных рычагах влияния на украинскую экономику.
Обновлено в 05:35