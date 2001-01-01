Футбол

Компани уверен, что «Манчестер Сити» обыграет «Брайтон»Нева Спорт 01:55

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча 38-го тура АПЛ против «Брайтона». По словам Компани, «Брайтон» имеет много сильных и слабых сторон, и необходимо найти способ справиться с сильными и использовать слабые стороны.
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Компани уверен, что «Манчестер Сити» обыграет «Брайтон»

Нева Спорт01:55

Компани: «Мы должны сфокусироваться на плюсах и минусах „Брайтона“»

Soccer.ru01:01

Венсан Компани: «С большой долей вероятности „МС“ обыграет „Брайтон“. Другие сценарии не имеют ко мне никакого отношения»

Матч ТВ00:42

Венсан Компани: «С большой долей вероятности „МС“ обыграет „Брайтон“. Другие сценарии не имеют ко мне никакого отношения»

Sportbox.RU00:42
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался назвать примерную сумму ущерба от поставок из России некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
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В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка

10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
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В древней могиле обнаружены свидетельства кровавой резни

Исследователи обнаружили большую братскую могилу еще в 2011 году, и все это время тщательно исследовали находку.
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В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind

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Медведь ограбил охотников на Камчатке

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Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
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Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
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Политика

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Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
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Коломойский рассказал, какой пост может занять Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, может пройти в Верховную раду.
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Авто

Какая скорость автомобиля считается самой экономичной

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Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана

Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил свою экспедицию и стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено вчера в 04:52
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
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Хоккей

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Прощание с Евгением Крылатовым пройдет в храме на Ходынском поле

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В Китае спустили на воду два новейших ракетных эсминца

В Китае на воду спустили два новейших ракетных эсминца проекта 052D.
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе

В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено вчера в 16:03
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
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Общество

Россиян заставят пользоваться электроприборами по расписанию

Начиная с июля 2019 года, российские энергетики введут систему, которая позволит экономить электроэнергию, а значит — и сократить оплату по ней в определённые часы.
Обновлено вчера в 23:10
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
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Обновлено вчера в 12:54
Наука

Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает

Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.
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Жена экс-депутата объяснила танец на шесте к 9 мая

Пользователи инстаграма раскритиковали жену экс-депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева за эротический танец на шесте 9 мая, сообщает сайт kp.ru.
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Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
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В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
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В Госдуме оценили заявление о влиянии России на экономику Украины

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на слова сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, заявившего об имеющихся у России мощных рычагах влияния на украинскую экономику.
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Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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