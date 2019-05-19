Футбол

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»Спорт-Экспресс 06:06

33-летний защитник Венсан Компани, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из "Манчестер Сити", станет играющим тренером "Андерлехта". Соглашение будет рассчитано на три года. Об этом футболист сообщил в своем Фейсбуке.
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Объявивший об уходе из «Ман Сити» Компани продолжит карьеру в «Андерлехте»

РИА Новости07:10

Компани будет играющим тренером «Андерлехта»

Советский спорт07:08

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Sports.ru06:17

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Чемпионат06:56

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Спорт-Экспресс06:06

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани. Защитник будет играющим тренером

Бомбардир.ру06:37

Компани ушел из «Манчестер Сити», чтобы стать играющим тренером «Андерлехта»

Матч ТВ07:04
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Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
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Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями

Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
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«Локомотив» обеспечил себе квалификацию Лиги чемпионов

"Локомотив" после ничьи в матче 29-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.
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Происшествия

Момент ДТП с сыном российского олигарха попал на видео

Вечером в субботу, 18 мая, Тимофей Алтушкин попал в аварию. Сын миллиардера Игоря Алтушкина Тимофей в центре Екатеринбурга попал в ДТП.
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Политика

СМИ назвали первый президентский указ Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
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Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали

По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Элегантный корпус Deepcool Matrexx 50 получил две стеклянные панели

Элегантная новинка получила две панели из закалённого стекла толщиной 4 мм: они установлены спереди и сбоку.
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Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Здоровье

Волгоградские хирурги выполнили операцию в прямом эфире

За 15 лет работы в волгоградском уронефрологическом центре выполнено более 23 тысяч операций, в том числе и уникальных.
Обновлено в 05:38
Футбол

Клопп рассказал, как «Ливерпуль» будет играть в финале ЛЧ

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэм-Хотспур».
Обновлено в 05:00
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Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

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Происшествия

В Москве во время полумарафона умер его участник

Обновлено в 06:52
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Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
Обновлено в 07:25
Экономика

Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%

Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
Обновлено 17 мая в 11:17
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Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Авто

Названы самые популярные версии LADA Vesta в России

В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
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Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева в финале Евровидения

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш в беседе с RT оценил выступление Сергея Лазарева в финале международного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено в 04:48
Происшествия

Массовая драка произошла в поезде Новосибирск-Барнаул

Обновлено в 04:56
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Ferrari отзывает две тысячи автомобилей с китайского рынка

Обновлено в 06:02
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Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
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Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
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Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
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Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020

Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.
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Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
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Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

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Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённой коммуны в Брюсселе. Образован 27 мая 1908 года. Является самым титулованным клубом Бельгии: 33-кратный чемпион Бельгии, девятикратный обладатель Кубка страны, 13-кратный победитель Суперкубка Бельгии, а также пятикратный обладатель европейских кубков. Домашние матчи проводит на стадионе «Констант Ванден Сток», вмещающем 28 063 зрителя. Традиционные цвета клуба - пурпурно-белые.
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