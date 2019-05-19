Футбол
Компани станет играющим тренером «Андерлехта»Спорт-Экспресс 06:06
33-летний защитник Венсан Компани, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из "Манчестер Сити", станет играющим тренером "Андерлехта". Соглашение будет рассчитано на три года. Об этом футболист сообщил в своем Фейсбуке.
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Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями
Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
Обновлено 17 мая в 12:39
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«Локомотив» обеспечил себе квалификацию Лиги чемпионов
"Локомотив" после ничьи в матче 29-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Момент ДТП с сыном российского олигарха попал на видео
Вечером в субботу, 18 мая, Тимофей Алтушкин попал в аварию. Сын миллиардера Игоря Алтушкина Тимофей в центре Екатеринбурга попал в ДТП.
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Политика
СМИ назвали первый президентский указ Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
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Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
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Музыка
Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали
По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
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Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
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Элегантный корпус Deepcool Matrexx 50 получил две стеклянные панели
Элегантная новинка получила две панели из закалённого стекла толщиной 4 мм: они установлены спереди и сбоку.
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Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»
Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Волгоградские хирурги выполнили операцию в прямом эфире
За 15 лет работы в волгоградском уронефрологическом центре выполнено более 23 тысяч операций, в том числе и уникальных.
Обновлено в 05:38
Футбол
Клопп рассказал, как «Ливерпуль» будет играть в финале ЛЧ
Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэм-Хотспур».
Обновлено в 05:00
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Москве во время полумарафона умер его участник
Обновлено в 06:52
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
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Экономика
Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%
Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
Обновлено 17 мая в 11:17
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Авто
Названы самые популярные версии LADA Vesta в России
В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
Музыка
Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева в финале Евровидения
Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш в беседе с RT оценил выступление Сергея Лазарева в финале международного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено в 04:48
Происшествия
Массовая драка произошла в поезде Новосибирск-Барнаул
Обновлено в 04:56
Авто
Ferrari отзывает две тысячи автомобилей с китайского рынка
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Футбол
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020
Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.
Обновлено в 07:13
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28