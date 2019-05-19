Компани станет играющим тренером «Андерлехта»Спорт-Экспресс 06:06

33-летний защитник Венсан Компани, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из "Манчестер Сити", станет играющим тренером "Андерлехта". Соглашение будет рассчитано на три года. Об этом футболист сообщил в своем Фейсбуке.

Происшествия Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.

Политика Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.

Футбол «Локомотив» обеспечил себе квалификацию Лиги чемпионов "Локомотив" после ничьи в матче 29-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Происшествия Момент ДТП с сыном российского олигарха попал на видео Вечером в субботу, 18 мая, Тимофей Алтушкин попал в аварию. Сын миллиардера Игоря Алтушкина Тимофей в центре Екатеринбурга попал в ДТП.

Политика СМИ назвали первый президентский указ Зеленского Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Музыка Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.

Политика Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.

Гаджеты Элегантный корпус Deepcool Matrexx 50 получил две стеклянные панели Элегантная новинка получила две панели из закалённого стекла толщиной 4 мм: они установлены спереди и сбоку.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении» Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.

Музыка Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.

Здоровье Волгоградские хирурги выполнили операцию в прямом эфире За 15 лет работы в волгоградском уронефрологическом центре выполнено более 23 тысяч операций, в том числе и уникальных.

Футбол Клопп рассказал, как «Ливерпуль» будет играть в финале ЛЧ Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэм-Хотспур».

Спорт Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.

Экономика Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000% Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.

Шоу-бизнес Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.

Авто Названы самые популярные версии LADA Vesta в России В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.

Музыка Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева в финале Евровидения Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш в беседе с RT оценил выступление Сергея Лазарева в финале международного конкурса «Евровидение-2019».

Шоу-бизнес Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.

Футбол Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.

Кино Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов» Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».