Футбол

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»Спорт-Экспресс 06:06

33-летний защитник Венсан Компани, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из "Манчестер Сити", станет играющим тренером "Андерлехта". Соглашение будет рассчитано на три года. Об этом футболист сообщил в своем Фейсбуке.
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Компани сообщил о решении стать играющим тренером «Андерлехта»

Sport24.ru08:20

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Sports.ru06:17

Компани ушел из «Манчестер Сити», чтобы стать играющим тренером «Андерлехта»

Матч ТВ07:04

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Чемпионат06:56

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Спорт-Экспресс06:06

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани. Защитник будет играющим тренером

Бомбардир.ру06:37

Компани будет играющим тренером «Андерлехта»

Советский спорт07:08
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Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, по итогам второго полуфинала соревнования вышел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:06
Религия

В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой

Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Экономика

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве у туристического автобуса в Каире

Обновлено в 09:09
Спорт

Плющенко думает над тем, чтобы сделать из сына футболиста

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео, снятое в его загородном доме.
Обновлено в 08:50
Футбол

Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге

Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Религия

Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье

Предстоятель РПЦ призвал их "в своем сознании очень ясно соединить веру и счастье, веру и благополучие".
Обновлено в 08:29
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск

Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено вчера в 10:36
Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы США

Обновлено в 08:45
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Футбол

«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»

Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Футбол

Енисей — Динамо 2:2

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Наука

Изменение климата Земли ученые превратили в музыку

Получилась композиция под названием In Nomine Terra Calens ("Во имя теплеющей Земли"), которую ученый представила в виде видеоролика, демонстрирующего потепление начиная с конца девятнадцатого века.
Обновлено 17 мая в 02:46
Музыка

Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019»

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade выиграл в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Гаджеты

В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei

В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Политика

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 02:31
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика

Кабмин Украины обжаловал отмену национализации «Приватбанка»

Как отмечается, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения суда от 18 апреля об отмене национализации "Приватбанка" - до вынесения решения судом апелляционной инстанции отмена национализации "Приватбанка" невозможна.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика

Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Кулебу

«Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного президента Украины по правам ребёнка», — говорится в указе.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения с моста в Ханты-Мансийске

Обновлено в 05:00
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Экономика

В Волгограде на развитие выпуска радиаторов направят 350 млн рублей

Обновлено в 08:45
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
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Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии. Один из самых молодых футболистов в истории сборной Бельгии - дебютировал в национальной команде в феврале 2004 года в 17-летнем возрасте.
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Андерлехт
Бельгийский футбольный клуб
Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённой коммуны в Брюсселе. Образован 27 мая 1908 года. Является самым титулованным клубом Бельгии: 33-кратный чемпион Бельгии, девятикратный обладатель Кубка страны, 13-кратный победитель Суперкубка Бельгии, а также пятикратный обладатель европейских кубков. Домашние матчи проводит на стадионе «Констант Ванден Сток», вмещающем 28 063 зрителя. Традиционные цвета клуба - пурпурно-белые.
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