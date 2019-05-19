Футбол
Компани станет играющим тренером «Андерлехта»Спорт-Экспресс 06:06
33-летний защитник Венсан Компани, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из "Манчестер Сити", станет играющим тренером "Андерлехта". Соглашение будет рассчитано на три года. Об этом футболист сообщил в своем Фейсбуке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, по итогам второго полуфинала соревнования вышел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:06
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Происшествия
СМИ сообщили о взрыве у туристического автобуса в Каире
Обновлено в 09:09
Спорт
Плющенко думает над тем, чтобы сделать из сына футболиста
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео, снятое в его загородном доме.
Обновлено в 08:50
Футбол
Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге
Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Религия
Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье
Предстоятель РПЦ призвал их "в своем сознании очень ясно соединить веру и счастье, веру и благополучие".
Обновлено в 08:29
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск
Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Футбол
«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»
Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Футбол
Енисей — Динамо 2:2
Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Наука
Изменение климата Земли ученые превратили в музыку
Получилась композиция под названием In Nomine Terra Calens ("Во имя теплеющей Земли"), которую ученый представила в виде видеоролика, демонстрирующего потепление начиная с конца девятнадцатого века.
Обновлено 17 мая в 02:46
Музыка
Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019»
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade выиграл в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 02:31
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Кабмин Украины обжаловал отмену национализации «Приватбанка»
Как отмечается, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения суда от 18 апреля об отмене национализации "Приватбанка" - до вынесения решения судом апелляционной инстанции отмена национализации "Приватбанка" невозможна.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика
Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Кулебу
«Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного президента Украины по правам ребёнка», — говорится в указе.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10