Футбол

Компани сообщил о решении стать играющим тренером «Андерлехта»Sport24.ru 08:20

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, ранее объявивший об уходе из клуба, сообщил, что продолжит карьеру в «Андерлехте». 33-летний футболист станет играющим тренером бельгийского клуба.
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Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

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Компани сообщил о решении стать играющим тренером «Андерлехта»

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