Футбол

Компани сообщил о решении стать играющим тренером «Андерлехта»Sport24.ru 08:20

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, ранее объявивший об уходе из клуба, сообщил, что продолжит карьеру в «Андерлехте». 33-летний футболист станет играющим тренером бельгийского клуба.
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Компани сообщил о решении стать играющим тренером «Андерлехта»

Sport24.ru08:20

Компани будет играющим тренером «Андерлехта»

Советский спорт07:08

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Sports.ru06:17

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

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Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Спорт-Экспресс06:06

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани. Защитник будет играющим тренером

Бомбардир.ру06:37

Компани ушел из «Манчестер Сити», чтобы стать играющим тренером «Андерлехта»

Матч ТВ07:04
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