Культура

«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»Sputnik Литва 06:35

Партия "Коммунисты России" направила в МВД и Роскомнадзор обращение с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль" совместного производства США и Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба партии.
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Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу «Чернобыль»

Роскомнадзор пока не получал от партии "Коммунисты России" просьбу ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", но рассмотрит ее, как только обращение поступит, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Рассмотрим и ответим в установленном законом порядке", — сказали в пресс-службе.
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Подробнее о событии

Роскомнадзор не получал обращений от «Коммунистов России» о блокировке сериала «Чернобыль»

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