Культура
«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»РБК 05:52
«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба партии. Соответствующее обращение партия направила в Роскомнадзор и МВД.
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Происшествия
Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул
Обновлено в 05:03
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Обновлено вчера в 19:54
Культура
Три российских фотографа претендуют на премию Андрея Стенина
Обновлено в 05:16
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Мамаев назвал судебное заседание позором
Во время заседания игрок "Краснодара" выступил с обращение к судье, в котором назвал позором судебный процесс.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Ford отзовет более 1,2 млн автомобилей в Северной Америке
Американский автопроизводитель компания Ford отзовет более 1,2 млн машин в странах Северной Америки, в основном из США, а также из Канады и Мексики, в связи с неполадками, которые повышают риск аварии.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Технологии
Раздел «Платежи» приложения «Сбербанк Онлайн» стал персонализированным
Раздел "Платежи" мобильного приложения Сбербанка "Сбербанк Онлайн" стал персонализированным: теперь в нем отражается список организаций, наиболее часто используемых клиентом для платежей.
Обновлено в 04:33
Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетов
Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".
Обновлено в 03:58
Футбол
«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ
В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии
Подписчики попытались вытянуть главную сваху России из депрессии, поддержав ее теплыми словами и поделившись некоторыми советами, касающимися такого состояния.
Обновлено в 04:25
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Политика
Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций
Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен.
Обновлено в 05:56
Футбол
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
Парубий подписал закон об импичменте украинскому президенту
На Украине подписали закон об импичменте президенту. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 00:31
Политика
Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками
Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке
Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:40
Футбол
Игроки «Ливерпуля» получили именные золотые айфоны
Обновлено в 04:27
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02