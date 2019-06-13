Культура

«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»РБК 05:52

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба партии. Соответствующее обращение партия направила в Роскомнадзор и МВД.
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