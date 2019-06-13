Культура

«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»Кубанские новости 07:49

Как ранее сообщали «Кубанские новости», пятисерийный сериал «Чернобыль», показанный телеканалом HBO, стал самым популярным в истории. Премьера мини-сериала состоялась на канале HBO в начале мая. В сериале рассказывается об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу «Чернобыль»

Роскомнадзор пока не получал от партии "Коммунисты России" просьбу ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", но рассмотрит ее, как только обращение поступит, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Рассмотрим и ответим в установленном законом порядке", — сказали в пресс-службе.
РИА Новости04:57

Подробнее о событии

Роскомнадзор не получал обращений от «Коммунистов России» о блокировке сериала «Чернобыль»

ТАСС07:35

«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»

РБК05:52

Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу «Чернобыль»

РИА Новости04:57

«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль» за демонизацию советской власти

Интерфакс05:13

Коммунисты грозят уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

URA.Ru04:19

В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Газета.Ru03:27

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO

Агентство Москва02:52
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Энергетика

Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 08:17
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Украинская армия подошла вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 15:21
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Политика

В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

Россия выступает против скоропалительных выводов относительно инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе и призывает спокойно разобраться в ситуации.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Воронеже Land Rover протаранил 5 машин и опрокинулся

Обновлено в 05:54
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Курбан Омаров напишет книгу об отношениях

Обновлено в 07:43
Происшествия

В США мужчина подрался с медведем ради спасения собаки

В зарубежном издании Daily Mail пишут о том, что в пригороде Лос-Анджелеса (США) медведица накинулась на собаку, но получила отпор от хозяина пса.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Финансы

Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов

Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Кино

«Кинотавр-2019»: Паулина Андреева получила приз за режиссерский дебют

"Кинотавр-2019": Паулина Андреева получила приз за режиссерский дебют 12 июня на киносмотре объявили победителей конкурса короткого метра, одну из наград получила возлюбленная Федора Бондарчука.
Обновлено в 02:27
Общество

В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки

Обновлено в 02:00
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Авто

Компания Kia презентовала седан Cadenza

Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Общество

На Симферополь снова обрушился град

Обновлено в 08:51
Космос

Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем

Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Экономика

Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ

По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Общество

В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост

Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 08:24
Общество

Сергей Собянин рассказал о программе трудоустройства малоимущих семей с детьми

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин 13 июня открыли специализированный центр занятости населения Москвы «Моя карьера» и провели круглый стол, посвященный дополнительным мерам по повышению доходов московских семей.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
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