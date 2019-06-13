Культура
«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»Кубанские новости 07:49
Как ранее сообщали «Кубанские новости», пятисерийный сериал «Чернобыль», показанный телеканалом HBO, стал самым популярным в истории. Премьера мини-сериала состоялась на канале HBO в начале мая. В сериале рассказывается об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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с чего всё началось
Роскомнадзор пока не получал от партии "Коммунисты России" просьбу ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", но рассмотрит ее, как только обращение поступит, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Рассмотрим и ответим в установленном законом порядке", — сказали в пресс-службе.РИА Новости04:57
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