Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата ГосдумыRT на русском 03:11
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве. По его словам, он отправился в ЦИК, чтобы подать заявление об отказе от мандата.
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У Медведева остается возможность продолжать использовать свои полномочия регионального депутата, руководителя регионального отделения партии. А Берулава приобретает полномочия депутата для того, чтобы работать в комитете по образованию.
— Дмитрий Новиков, российский политикREGNUM вчера в 11:05
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