Политика

Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата ГосдумыFreeNews-Volga 06:01

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком. Речь идет о мандате умершего Жореса Алферова.
Читать в источнике
Дмитрий Новиков
У Медведева остается возможность продолжать использовать свои полномочия регионального депутата, руководителя регионального отделения партии. А Берулава приобретает полномочия депутата для того, чтобы работать в комитете по образованию.
— Дмитрий Новиков, российский политикREGNUM вчера в 11:05

Подробнее о событии

Красноярский коммунист отказался от не доставшегося Грудинину мандата

Ведомости04:42

КПРФ подала иск в Тверской суд Москвы из-за отказа Центризбиркома передать вакантный мандат Госдумы Павлу Грудинину

Эхо Москвы05:30

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

РИА Новости04:09

Коммунист Медведев отказался от мандата Думы в знак протеста против ЦИК

РБК04:48

КПРФ будет биться за Грудинина до конца

News.ru05:24

КПРФ параллельно с процедурами по Берулаве продолжит оспаривать в суде отказ ЦИК Грудинину

ТАСС08:35

Красноярский депутат получил думский мандат, на который претендовал Грудинин

Snob.ruвчера в 06:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Авто

В России начались продажи обновленного Honda Pilot

Обновлено в 09:54
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.
Обновлено в 08:35
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Обновлено в 10:26
Армия и оружие

МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии

В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.
Обновлено в 10:30
Хоккей

Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам

Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Интернет

В WhatsApp появится новый режим

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию «тёмный режим» на платформе Android.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Арестован предполагаемый соучастник Абызова

Обновлено вчера в 12:26
Футбол

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд

АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей.
Обновлено в 06:44
Культура

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Писательница примет участие в разработке сценария для продолжения культового сериала «Секс в большом городе».
Обновлено в 10:19
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Собчак заступилась за педиатра в нижнем белье

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Политика

В МИД прокомментировали нахождение российских специалистов в Венесуэле

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:13
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Космос

Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад

Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Авто

В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская надела подгузник для взрослых

Возмущаются 😂 очень забавно наблюдать, когда живёшь, никого не трогаешь, но прям многих задеваешь, что не живёшь так, как они и оказывается, что незнакомые люди в тебе разочаровываются 😂 A post shared by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on Mar 22, 2019 at 6:39am PDT Однако кто-то раскритиковал актрису, отметив, что ее шутка не очень уместная.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Аномальный ветер в Турции поднял в воздух местную «Мэри Поппинс»

Обновлено в 08:22
Политика

«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя

Обновлено в 04:59
Происшествия

Экс-полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета

Обновлено в 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное