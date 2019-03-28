Политика
Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата ГосдумыFreeNews-Volga 06:01
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком. Речь идет о мандате умершего Жореса Алферова.
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У Медведева остается возможность продолжать использовать свои полномочия регионального депутата, руководителя регионального отделения партии. А Берулава приобретает полномочия депутата для того, чтобы работать в комитете по образованию.
— Дмитрий Новиков, российский политикREGNUM вчера в 11:05
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