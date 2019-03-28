Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата ГосдумыFreeNews-Volga 06:01

У Медведева остается возможность продолжать использовать свои полномочия регионального депутата, руководителя регионального отделения партии. А Берулава приобретает полномочия депутата для того, чтобы работать в комитете по образованию.

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком. Речь идет о мандате умершего Жореса Алферова.

Происшествия ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Политика Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Армия и оружие МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.

Авто Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.

Интернет В WhatsApp появится новый режим Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию «тёмный режим» на платформе Android.

Культура Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение Писательница примет участие в разработке сценария для продолжения культового сериала «Секс в большом городе».

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Армия и оружие Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.

Политика В МИД прокомментировали нахождение российских специалистов в Венесуэле Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Экономика Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Космос Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.

Авто В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка» Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская надела подгузник для взрослых Возмущаются 😂 очень забавно наблюдать, когда живёшь, никого не трогаешь, но прям многих задеваешь, что не живёшь так, как они и оказывается, что незнакомые люди в тебе разочаровываются 😂 A post shared by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on Mar 22, 2019 at 6:39am PDT Однако кто-то раскритиковал актрису, отметив, что ее шутка не очень уместная.

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.