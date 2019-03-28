Политика

Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата ГосдумыFreeNews-Volga 06:01

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком. Речь идет о мандате умершего Жореса Алферова.
Читать в источнике
Дмитрий Новиков
У Медведева остается возможность продолжать использовать свои полномочия регионального депутата, руководителя регионального отделения партии. А Берулава приобретает полномочия депутата для того, чтобы работать в комитете по образованию.
— Дмитрий Новиков, российский политикREGNUM вчера в 11:05

Подробнее о событии

КПРФ будет биться за Грудинина до конца

News.ru05:24

КПРФ параллельно с процедурами по Берулаве продолжит оспаривать в суде отказ ЦИК Грудинину

ТАСС08:35

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

РИА Новости04:09

Коммунист Медведев отказался от мандата Думы в знак протеста против ЦИК

РБК04:48

Красноярский коммунист отказался от не доставшегося Грудинину мандата

Ведомости04:42

КПРФ подала иск в Тверской суд Москвы из-за отказа Центризбиркома передать вакантный мандат Госдумы Павлу Грудинину

Эхо Москвы05:30

Красноярский депутат получил думский мандат, на который претендовал Грудинин

Snob.ruвчера в 06:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Футбол

Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю

Обновлено в 05:17
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Политика

Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Всем пациентам психоневрологических интернатов (ПНИ) в России проведут индивидуальное обследование, в результате которого часть из них могут отпустить домой, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Транспорт

Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Экономика

«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов

Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
Обновлено в 04:50
Экономика

Россия и Киргизия подписали 16 соглашений

Обновлено в 04:10
Происшествия

Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

В порт Одессы прибудут два корабля НАТО

В порт Одессы 1 апреля войдут два корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria, говорится в сообщении на странице Facebook посольства Канады на Украине.
Обновлено в 02:53
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Единоборства

Боец UFC Барбоза поставил Фергюсона выше Нурмагомедова

Бразильский боец UFC Эдсон Барбоса заявил, что американец Тони Фергюсон является настоящим чемпионом организации в лёгком весе.
Обновлено в 08:28
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Муж Жени Огурцовой заставлял ее работать во время декрета

Обновлено в 08:57
Культура

Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге

Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit

Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Экономика

Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук

Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Обновлено вчера в 12:20
Здоровье

Финансирование системы здравоохранения выросло во Владимирской области

Объем финансирования системы здравоохранения вырос на 18% в 2018 году.
Обновлено в 07:31
Авто

Новый Porsche Taycan представят в сентябре

Компания Porsche приступила к финальным дорожным испытаниям нового спорткара Taycan.
Обновлено в 08:50
Политика

На Украине опубликован последний рейтинг кандидатов в президенты

Украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты финального опроса граждан страны о том, за кого они собираются голосовать на выборах президента в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе

"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:06
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Политика

В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Спорт

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное