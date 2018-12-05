Правительство Москвы утвердило повышение стоимости коммунальных и жилищных услуг с 1 января 2019 года, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Коммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 января

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