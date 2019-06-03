Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретовИнтерфакс 13:26
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей. В "Коммерсанте" не смогли сообщить о сути претензий к изданию.
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Наказание предусматривает наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей.ТАСС12:18
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