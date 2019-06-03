«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретовИнтерфакс вчера в 13:26

Газету "Коммерсантъ" хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.

с чего всё началось

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей. В "Коммерсанте" не смогли сообщить о сути претензий к изданию.

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

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