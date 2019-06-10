«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сетьГазета.Ru 01:50

Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность.

с чего всё началось

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ. Речь идет о паспортных данных, мобильных телефонах, месте работы и остатка по счету, которые сможет без проблем узнать любой желающий.

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

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