Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиянВести.Ru 00:32

В результате двух утечек пострадали интересы порядка 900 тысяч россиян. Как уточняется, утечки баз данных произошли в конце мая текущего года. Данные, указанные в базах, собирались несколько лет назад, но большая часть информации актуальна и в настоящее время.
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с чего всё началось

Утечка на миллион

Пресс-служба Альфа-банка заявила, что уполномоченные службы кредитной организации проводят проверку достоверности и актуальности сведений, опубликованных в интернете персональных данных физических лиц, которые могут являться клиентами банка.
Коммерсантъвчера в 10:21

Подробнее о событии

Личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть, пишет «Коммерсант»

РИА Новости05:33

Данные почти 900 тысяч клиентов трех банков оказались в открытом доступе

Эхо Москвы02:00

Данные около 900 тыс. россиян оказались в открытом доступе

Коммерсантъ03:44

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Вести.Ru00:32

Альфа-банк, «Хоум Кредит» и ОТП банк проверяют сообщения об утечке данных клиентов

ТАСС05:25

СМИ узнали об утечке персональных данных клиентов российских банков

РБКвчера в 21:30

Личные данные клиентов российских банков опубликованы в интернете

Взгляд.рувчера в 13:41
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:55, Ашберн
Футбол

Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.
Обновлено в 03:42
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Обновлено в 05:20
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Политика

Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Обновлено в 07:40
Экономика

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Авто

Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором

Британский суперкар Ultima RS уже совсем скоро дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено 08 июня в 10:33
Общество

В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Наука

Названы четыре главные угрозы человечеству

Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России

Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись, на которой лидеры бандформирований и экстремистские организации выражают неуважение к российскому гербу.
Обновлено в 07:49
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина.
Обновлено в 07:45
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Москве разгромили редакцию «Сноба»

Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Политика

Россияне задают на «прямую линию» Путина вопросы о «китовой тюрьме»

На «прямую линию» с Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня, уже поступают вопросы. Их можно задавать на специальном сайте.
Обновлено в 06:50
Политика

Партия «Батькивщина» назвала первую пятерку своего списка на выборах

В понедельник состоялся съезд "Батькивщины", на котором был утвержден список партии для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.
Обновлено в 04:45
Авто

Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость

Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия

Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери

Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.
Обновлено в 06:36
Политика

Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре

Сайт kp.ru писал о том, что 5 октября 2017-го состоялся первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию, а в конце прошлого года стало известно о намерении главы РФ посетить Эр-Рияд.
Обновлено в 06:37
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро

Утром 10 июня рубль укрепился к доллару и евро.
Обновлено в 03:20
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