Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиянВести.Ru 00:32
В результате двух утечек пострадали интересы порядка 900 тысяч россиян. Как уточняется, утечки баз данных произошли в конце мая текущего года. Данные, указанные в базах, собирались несколько лет назад, но большая часть информации актуальна и в настоящее время.
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с чего всё началось
Пресс-служба Альфа-банка заявила, что уполномоченные службы кредитной организации проводят проверку достоверности и актуальности сведений, опубликованных в интернете персональных данных физических лиц, которые могут являться клиентами банка.Коммерсантъвчера в 10:21
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Футбол
Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.
Обновлено в 03:42
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Происшествия
Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова
Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Политика
Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Обновлено в 07:40
Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Авто
Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Британский суперкар Ultima RS уже совсем скоро дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено 08 июня в 10:33
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России
Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись, на которой лидеры бандформирований и экстремистские организации выражают неуважение к российскому гербу.
Обновлено в 07:49
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Самая дорогая квартира Казани продается за 139 миллионов рублей, она расположена на последнем, девятом этаже элитного ЖК на ул. Касаткина.
Обновлено в 07:45
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Москве разгромили редакцию «Сноба»
Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.
Обновлено в 07:53
Политика
Россияне задают на «прямую линию» Путина вопросы о «китовой тюрьме»
На «прямую линию» с Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня, уже поступают вопросы. Их можно задавать на специальном сайте.
Обновлено в 06:50
Политика
Партия «Батькивщина» назвала первую пятерку своего списка на выборах
В понедельник состоялся съезд "Батькивщины", на котором был утвержден список партии для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.
Обновлено в 04:45
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость
Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия
Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери
Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.
Обновлено в 06:36
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Сайт kp.ru писал о том, что 5 октября 2017-го состоялся первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию, а в конце прошлого года стало известно о намерении главы РФ посетить Эр-Рияд.
Обновлено в 06:37
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
Утром 10 июня рубль укрепился к доллару и евро.
Обновлено в 03:20