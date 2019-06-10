«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиянВести.Ru 00:32

Пресс-служба Альфа-банка заявила, что уполномоченные службы кредитной организации проводят проверку достоверности и актуальности сведений, опубликованных в интернете персональных данных физических лиц, которые могут являться клиентами банка.

с чего всё началось

В результате двух утечек пострадали интересы порядка 900 тысяч россиян. Как уточняется, утечки баз данных произошли в конце мая текущего года. Данные, указанные в базах, собирались несколько лет назад, но большая часть информации актуальна и в настоящее время.

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

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