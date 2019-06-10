«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиянВести.Ru 00:32

«В нашем банке не зафиксирована утечка информации, и происхождение данной базы нам неизвестно»,— заявили в ОТП-банке. Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян пояснил предположительное происхождение базы данных клиентов Альфа-банка с 55 тыс. записей.

с чего всё началось

В результате двух утечек пострадали интересы порядка 900 тысяч россиян. Как уточняется, утечки баз данных произошли в конце мая текущего года. Данные, указанные в базах, собирались несколько лет назад, но большая часть информации актуальна и в настоящее время.

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

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