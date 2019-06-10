Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиянВести.Ru 00:32

В результате двух утечек пострадали интересы порядка 900 тысяч россиян. Как уточняется, утечки баз данных произошли в конце мая текущего года. Данные, указанные в базах, собирались несколько лет назад, но большая часть информации актуальна и в настоящее время.
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с чего всё началось

Утечка на миллион

«В нашем банке не зафиксирована утечка информации, и происхождение данной базы нам неизвестно»,— заявили в ОТП-банке. Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян пояснил предположительное происхождение базы данных клиентов Альфа-банка с 55 тыс. записей.
Коммерсантъвчера в 10:21

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«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Вести.Ru00:32

Данные почти 900 тысяч клиентов трех банков оказались в открытом доступе

Эхо Москвы02:00

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Lenta.ruвчера в 21:00

«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян

РИА Новостивчера в 22:35

СМИ узнали об утечке персональных данных клиентов российских банков

РБКвчера в 21:30

Главные новости к утру 10 июня

Коммерсантъ00:01

Личные данные клиентов российских банков опубликованы в интернете

Взгляд.рувчера в 13:41
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
Автоспорт

Даниил Квят: «Очень не хотелось финишировать одиннадцатым»

Обновлено вчера в 19:33
Политика

Медведев может обсудить в Женеве ситуацию на Украине

Премьер-министр РФ во время визита в Женеву может обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:30
Экономика

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Общество

Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы

Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено вчера в 10:18
Общество

ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии

В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Телезрители узнают об авторе первого гимна России

10 июня исполняется 75 лет актёру Валентину Смирнитскому, за плечами которого полторы сотни киноролей, около 60 дублированных им фильмов, мультфильмов и телесериалов и многолетняя служба в театре.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Обновлено в 02:13
Экономика

Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Вода отключена в двух городах Украины в связи с загрязнением реки Рось

В двух украинских городах приостановлена централизованная подача воды из-за загрязнения реки Рось.
Обновлено в 01:55
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Авто

Владельцы старых авто останутся без ОСАГО

Обновлено в 03:02
Происшествия

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A

Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в прямом эфире

Обновлено вчера в 23:39
Финансы

Акции «Сбербанка» пробили отметку 250 рублей

Обыкновенные акции утром пробили отметку 250 рублей, прибавив 0,73%.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено вчера в 12:53
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено 08 июня в 23:31
Общество

Эксперты назвали самый вкусный квас

Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

В НАТО раскрыли цель масштабных военных учений на Балтике

Обновлено в 02:43
Спорт

Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 02:56
Экономика

Валентина Матвиенко назвала успешные и стабильные регионы России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что стабильными и успешными в экономическом и финансовом плане на сегодняшний день можно назвать порядка 30 российских регионов, пишут «Известия».
Обновлено в 01:18
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