Еще около 1 млрд руб. в 2019 году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника — палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Подорожает с 1,69 млрд руб. до 2,85 млрд руб. и строительство нового корпуса Совета федерации.

с чего всё началось

В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником. Речь идет о палатах Троекуровых, именно здесь планируют разместить после реконструкции два комитета нижней палаты парламента.

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