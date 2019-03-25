Экономика
«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактовВедомости вчера в 20:15
Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.
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Обновлено вчера в 09:58
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Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Косачев после доклада Мюллера заявил о «козырях» в руках Трампа
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Ветеран разведки Санников: Спасский проиграл Фишеру в Москве
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Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника
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Космос
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Пылевое кольцо на орбите Меркурия изменило представления о Солнечной системе
Пылевое кольцо, обнаруженное астрономами на орбите Меркурия, противоречит общепринятым представлениям об устройстве Солнечной системы — считалось, что слишком тесное соседство Меркурия с Солнцем должно делать невозможным существование подобных пылевых колец на орбите планеты.
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