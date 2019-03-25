«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактовВедомости вчера в 20:15

Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Политика Советский разведчик рассказал об убийстве Рудольфа Гесса Советский разведчик Георгий Санников считает, что нацистский преступник Рудольф Гесс не покончил с собой, а был убит.

Общество Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.

Происшествия Вину признал: в СКР рассказали о задержании екатеринбургского педофила Еще на прошлой неделе стало известно о задержании в Екатеринбурге педофила, совершившего как минимум два сексуальных преступления в отношении малолетних девочек.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.

Музыка Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.

Общество Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.

Общество Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.

Общество Минфин предложил запретить переводы денег в онлайн-казино Минфин РФ предложил запретить переводы денег граждан на счета нелегальных лотерей и онлайн-казино.

Шоу-бизнес Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.

Гаджеты Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Политика Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.

Происшествия Склад с горючим загорелся в Чехове Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.

Политика Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Происшествия В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.

Культура Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян одобряет голосование через Интернет В 2008 году, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уже треть (34%) россиян была готова голосовать через Интернет.