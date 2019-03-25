Экономика
«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактовВедомости вчера в 20:15
Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.
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Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО
Сербия не желает вступать в НАТО и намерена твердо придерживаться политики военного нейтралитета.
Обновлено вчера в 19:18
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено вчера в 10:26
Футбол
Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч
Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 14:45
Космос
Роскосмос снизит стоимость пуска «Протона-М» до уровня Falcon 9
Госкорпорация "Роскосмос" снизит стоимость запуска ракеты "Протон-М" до уровня Falcon 9 ("Фэлкон", ракета-носитель компании Space X) за счет уменьшения расходов на наземную подготовку.
Обновлено в 02:03
Политика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Неизвестный напал на главу МИД Финляндии
После инцидента глава МИД Финляндии продолжил встречу с гражданами в обычном режиме.
Обновлено вчера в 08:07
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что информация о ее конфликте с Марией Кожевниковой не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Наука
Из кофейной гущи создали электроды для аккумуляторов
Свойства электродов из кофейной гущи позволяют использовать их дольше других аккумуляторов на основе органических материалов, а значит, в целом они сократят энергопотребление.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»
Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом.
Обновлено вчера в 16:49
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Прошел год после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня»
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Эксперты обсуждают «неправильный» камуфляж ракетных катеров Китая
Водоизмещение – 225 т. На фоне проведения очередных маневров в Китае заговорили о том, что обновлённый камуфляж боевых катеров "не вполне соответствует нормам визуальной маскировки" в тех морских районах, где катера проекта 022 применяются.
Обновлено в 01:06
Технологии
У военных в России появится собственный мобильный оператор
Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
Согласно результатам, 94% россиян считают острой проблему загрязнения окружающей среды, и лишь 1% населения полагает, что в регионе его проживания такой проблемы не существует, а 5% признают ее наличие, но считают ее неважной.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Московский зоопарк отметит День птиц «Пернатой неделей»
С 1 по 6 апреля в зоопарке пройдет «Пернатая неделя», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:05
Спорт
Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»
Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки
Экс-владельцы "36, 6" сделали ставку на дорогие аптеки Премиальная аптечная сеть A. V. E Luxury в три раза увеличила число точек, следует из данных ее официального сайта.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив
Обновлено вчера в 21:32
Хоккей
Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ
Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:31