Происшествия
«Коммерсант» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банковВедомости 01:29
Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных. ОТП-банк не зафиксировал пропажи данных. Издание пишет, что все клиенты из одной из украденных баз данных проживают в Северо-Западном федеральном округе.
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с чего всё началось
Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность.Коммерсантъвчера в 10:21
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