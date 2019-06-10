Происшествия

«Коммерсант» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банковВедомости 01:29

Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных. ОТП-банк не зафиксировал пропажи данных. Издание пишет, что все клиенты из одной из украденных баз данных проживают в Северо-Западном федеральном округе.
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с чего всё началось

Утечка на миллион

Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность.
Коммерсантъвчера в 10:21

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«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Вести.Ru00:32

Личная информация клиентов «Альфабанка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка» оказалась в открытом доступе

Эхо Москвы01:30

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Lenta.ruвчера в 21:00

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РИА Новостивчера в 22:35

СМИ узнали об утечке персональных данных клиентов российских банков

РБКвчера в 21:30

Главные новости к утру 10 июня

Коммерсантъ00:01

Личные данные клиентов российских банков опубликованы в интернете

Взгляд.рувчера в 13:41
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
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Происшествия

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

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В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
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Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

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