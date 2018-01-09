Политика

«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы РосгвардииРБК вчера в 22:17

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ведомство Виктора Золотова собрались покинуть его первый заместитель и куратор тыловых вопросов

Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал об отставке двух заместителей Золотова

Дождь01:09

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Газета.Ru01:04

Ведомство Виктора Золотова собрались покинуть его первый заместитель и куратор тыловых вопросов

Коммерсантъвчера в 18:01

Серьезные перестановки ожидаются в руководстве Федеральной службы войск национальной гвардии

Эхо Москвывчера в 22:25

«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

РБКвчера в 22:17

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Ведомостивчера в 21:37

От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала

URA.Ruвчера в 20:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Обновлено вчера в 09:10
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на 14 сантиметров

По состоянию на восемь часов вечера местного времени 29 июня, уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области снизился на 14 сантиметров по сравнению с максимумом, который был достигнут в субботу днем.
Обновлено 29 июня в 10:31
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Наука

4000-летнее захоронение обнаружено на британском острове друидов

Гробница Брин Челли на острове Англси была построена около 5000 лет назад и впервые обнаружена в 1928 и 1929 годах.
Обновлено 28 июня в 10:32
Энергетика

Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей

С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Адвокат Алисы Аршавиной: «Дочь Андрея спрашивает, где папа»

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Хоккей

«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика

Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

В Красноярске горит пятиэтажный дом

Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно.
Обновлено в 01:33
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 03:10
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Наука

Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака

Ученые из Норвегии доказали, что наличие у человека рассеянного склероза повышает риск развития гематологического рака.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Наука

Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые

Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Армия и оружие

Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Обновлено вчера в 09:55
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Интернет

Сторонние программы потеряют доступ к Gmail с 15 июля

Новая политика в отношение API начнёт действовать уже с 15 июля. В частности, доступа лишится немало приложений.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Ей можно всё?! Алла Пугачева проехала на машине по перрону

Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали для этого прямо по перрону.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Меликов
Российский генерал
Российский государственный и военный деятель, генерал-полковник, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии России. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное