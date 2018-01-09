«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы РосгвардииРБК вчера в 22:17

Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.

с чего всё началось

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

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