Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
Газета.Ru
02:47

Защита Чваркова утверждает, что прямых доказательств его причастности к хищениям нет. Экс-командующий российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении 6 млн руб. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.
Газета.Ru02:47
с чего всё началось

Примирителя Сирии обвинили «по ощущениям»

Как следует из материалов дела, якобы по его указанию от Академии Генштаба в НПО было откомандировано для участия в реализации контракта несколько гражданских лиц, которым за три года РусБИТех выплатил порядка 6 млн руб. в виде заработной платы.
Коммерсантъвчера в 13:19

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Обвиненный в мошенничестве генерал Чварков избежал СИЗО

РИА Новости04:59

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

Газета.Ru02:47

Служивший в Сирии генерал стал фигурантом дела о мошенничестве

Коммерсантъ03:27

Бывший начальник Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии стал фигурантом уголовного дела

Эхо Москвы00:30

СМИ узнали об обвинении в мошенничестве замначальника военной академии Генштаба

Ведомостивчера в 22:12

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

РБКвчера в 21:06

Служивший в Сирии генерал стал фигурантом уголовного дела

Дождьвчера в 21:41
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

Погибший в Шереметьево пассажир во время полета подрался с актером

Погибший на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево 25-летний гражданин Армении во время перелета из Мадрида в Москву ударил актера Сергея Радченко.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали ноги

Обновлено в 05:23
Происшествия

Потушен пожар в подвале жилого дома в центре Москвы

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что около 30 человек были эвакуированы из 25-этажного жилого дома в центре Москвы из-за пожара в подвале.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 05:20
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

МВД Крыма начало проверку по факту гибели ДТП близ поселка Гвардейское Симферопольского района, где сегодня утром столкнулись рейсовый автобус Man и легковой автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В челябинской колонии от ротавирусной инфекции умер ребенок осужденной

Трехмесячный ребенок женщины, которая отбывает наказание в челябинской женской колонии № 5, скончался от ротавирусной инфекции в городской клинической больнице.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Полиция проводит обыски и задержания фанатов «Спартака»

Полиция проводит обыски у лидеров нескольких фанатских движений московского футбольного клуба "Спартак" и их рядовых членов.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину

Обновлено в 05:01
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Иваново

Обновлено в 04:12
Происшествия

Организатор убийства туристов в Таджикистане не жалеет о содеянном

Как отмечает источник «Азии-Плюс» в Верховном суде страны, «В своем последнем слове на суде Абдусамадов заявил, что не жалеет о совершенном».
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации

В ведомстве отметили — ФСБ совместно с военным контрразведчиками установили, что два выходца из стран Средней Азии, проживающих в Красноярске, вступили в ряды "Нурджулар"*, достоверно зная о признании Верховным судом этой организации экстремистской и официальном запрещении в России.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Петербурге женщина погибла при пожаре в жилом доме

Обновлено в 04:18
Происшествия

Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву, фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Японии продлили арест главе Nissan-Renault на 10 суток

Окружной суд Токио продлил арест главы альянса Nissan-Renault Карлоса Гона, а также члена совета директоров Nissan Грега Келли на 10 суток.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Несущая стена треснула в одной из квартир в центре Москвы

Обновлено в 05:20
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Высшее военно-учебное заведение для обучения, подготовки и повышения квалификации высших и старших офицеров Вооружённых Сил, других министерств и ведомств Российской Федерации, руководителей и должностных лиц органов государственной и исполнительной власти, предприятий и учреждений оборонно-промышленного комплекса, офицеров иностранных армий. Одновременно академия является ведущим военным образовательным учреждением Российской Федерации по проведению научных исследований проблем обеспечения военной безопасности государства, военного строительства, применения Вооружённых Сил Российской Федерации, военного и государственного управления.
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Центр по примирению враждующих сторон в Сирии
Создан на территории Сирии 23 февраля 2016 года. Дислоцируется на авиабазе Хмеймим, где размещена российская авиагруппа, принимающая активное участие в военной операции ВКС РФ в Сирии на стороне Башара Асада. О создании центра сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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