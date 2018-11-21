Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генералаРБКвчера в 21:06
По информации газеты, обвинение Чварову было предъявлено «на днях» после очередного допроса. Однако задерживать генерала не стали и отправили домой до решения суда. Контракт был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех».
РБКвчера в 21:06
с чего всё началось
В АО "НПО РусБИТех" комментировать ситуацию не стали. При этом следует отметить, что в последнее время руководящие чины Военной академии Генштаба не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел.Коммерсантъвчера в 13:19
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СМИ узнали об обвинении в мошенничестве замначальника военной академии Генштаба
Ведомостивчера в 22:12
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Происшествия
СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьеве
Обновлено в 02:20
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Иваново
Семь человек пострадали в результате автоаварии с участием двух автобусов в Иваново утром 21 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации
Два сторонника запрещенного в России международного религиозного объединения "Нурджулар"* осуждены в Красноярске, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Подмосковье полиция накрыла крупный подпольный цех бутлегеров
Обновлено в 02:10
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы
В результате три человека получили травмы, сообщает в среду, 21 ноября, агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист»
В элитном жилом комплексе «Маринист» во Владивостоке произошел пожар, загорелись стройматериалы во дворе ЖК.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Северодвинске учительница била школьников скакалкой
Обновлено в 02:16
Происшествия
При пожаре в частном доме в Нижегородской области погибли три человека
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Кашире восстановили теплоснабжение после аварии
Обновлено в 01:52
Происшествия
Двоих следователей СК задержали при получении взятки
Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Кузбассе экс-начальника отдела МЧС обвинили в мошенничестве
СК предъявил новое обвинение экс-начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Кемеровской области Григорию Терентьеву.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Норвежского футбольного арбитра обвинили в растлении 300 подростков
Власти Норвегии обвинили футбольного арбитра в совершении преступлений сексуального характера в отношении 300 мальчиков-подростков.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Из квартиры в центре Москвы украли более 1 млн рублей
Неизвестный украл из квартиры в центре Москвы более 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В ОАЭ женщина накормила рабочих мясом убитого сожителя
В ходе расследования выяснилось, что марроканка измельчила тело и приготовила из него макбус — блюдо из риса и мяса, которым затем накормила работавших неподалеку пакистанских рабочих.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Петербурге женщина погибла при пожаре в жилом доме
Обновлено в 02:22