Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
РБК
вчера в 21:06

По информации газеты, обвинение Чварову было предъявлено «на днях» после очередного допроса. Однако задерживать генерала не стали и отправили домой до решения суда. Контракт был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех».
РБКвчера в 21:06
с чего всё началось

Примирителя Сирии обвинили «по ощущениям»

В АО "НПО РусБИТех" комментировать ситуацию не стали. При этом следует отметить, что в последнее время руководящие чины Военной академии Генштаба не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел.
Коммерсантъвчера в 13:19

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Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист»

В элитном жилом комплексе «Маринист» во Владивостоке произошел пожар, загорелись стройматериалы во дворе ЖК.
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