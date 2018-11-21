Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
РБК
вчера в 21:06

По информации газеты, обвинение Чварову было предъявлено «на днях» после очередного допроса. Однако задерживать генерала не стали и отправили домой до решения суда. Контракт был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех».
РБКвчера в 21:06
с чего всё началось

Примирителя Сирии обвинили «по ощущениям»

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СКР по Москве в апреле 2018 года в отношении неустановленных лиц.
Коммерсантъвчера в 13:19

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СМИ узнали об обвинении в мошенничестве прошедшего Сирию генерала

Газета.Ru00:33

Бывший начальник Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии стал фигурантом уголовного дела

Эхо Москвы00:30

Служивший в Сирии российский генерал попал под суд

Lenta.ruвчера в 23:18

Прославившийся в Сирии генерал попал под уголовное дело

URA.Ruвчера в 22:37

СМИ узнали об обвинении в мошенничестве замначальника военной академии Генштаба

Ведомостивчера в 22:12

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

РБКвчера в 21:06

Примирителя Сирии обвинили «по ощущениям»

Коммерсантъвчера в 13:19
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Происшествия

В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины

Обновлено в 00:38
Происшествия

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист»

В элитном жилом комплексе «Маринист» во Владивостоке произошел пожар, загорелись стройматериалы во дворе ЖК.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

Обновлено в 00:34
Происшествия

Иркутянка ради встречи с актером перевела мошенникам 1 млн рублей

Ради встречи с виртуальным знакомым из Австралии 42-летняя жительница Иркутска перевела почти 1 млн рублей на счет мошенников.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 00:32
Происшествия

В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации

Два сторонника запрещенного в России международного религиозного объединения "Нурджулар"* осуждены в Красноярске, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Двоих следователей СК задержали при получении взятки

Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Кашире восстановили теплоснабжение после аварии

Теплоснабжение жителей подмосковной Каширы полностью восстановлено после аварии на трубопроводе накануне.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек

Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Норвежского футбольного арбитра обвинили в растлении 300 подростков

Власти Норвегии обвинили футбольного арбитра в совершении преступлений сексуального характера в отношении 300 мальчиков-подростков.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Иваново автобус столкнулся с маршрутным такси

Обновлено в 00:31
Происшествия

Врачи баскетбольного клуба «Спартак» спасли жизнь пассажиру самолета

Врачи петербургского баскетбольного клуба "Спартак" спасли жизнь пассажиру самолета, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:36
Происшествия

Неизвестные в Одессе обстреляли автомобиль депутата «Батькивщины»

Неизвестные лица открыли огонь по автомобилю депутата местного областного совета от партии «Батькивщина» Сергея Петровского, сообщает официальный сайт партии.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Новосибирской области автобус врезался в грузовик

Автобус в среду утром врезался в припаркованный у обочины грузовик в городе Бердске Новосибирской области, два человека пострадали.
Обновлено в 00:28
Происшествия

При пожаре в квартире на Васильевском острове погибла пожилая женщина

С огнём боролись 15 человек и три единицы техники. В результате пожара погибла пожилая женщина. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Обновлено в 00:24
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