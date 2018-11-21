Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генералаРБКвчера в 21:06
По информации газеты, обвинение Чварову было предъявлено «на днях» после очередного допроса. Однако задерживать генерала не стали и отправили домой до решения суда. Контракт был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех».
РБКвчера в 21:06
с чего всё началось
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СКР по Москве в апреле 2018 года в отношении неустановленных лиц.Коммерсантъвчера в 13:19
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СМИ узнали об обвинении в мошенничестве замначальника военной академии Генштаба
Ведомостивчера в 22:12
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Происшествия
В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины
Обновлено в 00:38
Происшествия
Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист»
В элитном жилом комплексе «Маринист» во Владивостоке произошел пожар, загорелись стройматериалы во дворе ЖК.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы
Обновлено в 00:34
Происшествия
Иркутянка ради встречи с актером перевела мошенникам 1 млн рублей
Ради встречи с виртуальным знакомым из Австралии 42-летняя жительница Иркутска перевела почти 1 млн рублей на счет мошенников.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Северодвинске учительница била школьников скакалкой
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации
Два сторонника запрещенного в России международного религиозного объединения "Нурджулар"* осуждены в Красноярске, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Двоих следователей СК задержали при получении взятки
Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Кашире восстановили теплоснабжение после аварии
Теплоснабжение жителей подмосковной Каширы полностью восстановлено после аварии на трубопроводе накануне.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек
Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Норвежского футбольного арбитра обвинили в растлении 300 подростков
Власти Норвегии обвинили футбольного арбитра в совершении преступлений сексуального характера в отношении 300 мальчиков-подростков.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Иваново автобус столкнулся с маршрутным такси
Обновлено в 00:31
Происшествия
Врачи баскетбольного клуба «Спартак» спасли жизнь пассажиру самолета
Врачи петербургского баскетбольного клуба "Спартак" спасли жизнь пассажиру самолета, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:36
Происшествия
Неизвестные в Одессе обстреляли автомобиль депутата «Батькивщины»
Неизвестные лица открыли огонь по автомобилю депутата местного областного совета от партии «Батькивщина» Сергея Петровского, сообщает официальный сайт партии.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Новосибирской области автобус врезался в грузовик
Автобус в среду утром врезался в припаркованный у обочины грузовик в городе Бердске Новосибирской области, два человека пострадали.
Обновлено в 00:28
Происшествия
При пожаре в квартире на Васильевском острове погибла пожилая женщина
С огнём боролись 15 человек и три единицы техники. В результате пожара погибла пожилая женщина. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Обновлено в 00:24