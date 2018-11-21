В АО "НПО РусБИТех" комментировать ситуацию не стали. При этом следует отметить, что в последнее время руководящие чины Военной академии Генштаба не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел.

с чего всё началось

По информации газеты, обвинение Чварову было предъявлено «на днях» после очередного допроса. Однако задерживать генерала не стали и отправили домой до решения суда. Контракт был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех».

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