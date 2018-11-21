Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
РБК
21:06

По информации газеты, обвинение Чварову было предъявлено «на днях» после очередного допроса. Однако задерживать генерала не стали и отправили домой до решения суда. Контракт был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех».
РБК21:06
с чего всё началось

Примирителя Сирии обвинили «по ощущениям»

В АО "НПО РусБИТех" комментировать ситуацию не стали. При этом следует отметить, что в последнее время руководящие чины Военной академии Генштаба не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел.
Коммерсантъ13:19

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Прославившийся в Сирии генерал попал под уголовное дело

URA.Ru22:37

СМИ узнали об обвинении в мошенничестве замначальника военной академии Генштаба

Ведомости22:12

Служивший в Сирии генерал стал фигурантом уголовного дела — СМИ

Царьград21:53

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

РБК21:06

Служивший в Сирии генерал стал фигурантом уголовного дела

Дождь21:41

Примирителя Сирии обвинили «по ощущениям»

Коммерсантъ13:19
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
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В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины

Обновлено в 23:04
Происшествия

Во Владивостоке загорелся строящийся жилищный комплекс

Спасатели тушат строящийся жилищный комплекс (ЖК) "Маринист" в центре Владивостока, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 23:12
Происшествия

Двоих следователей задержали за взятку в 5 млн рублей

В отношении двоих следователей, подозреваемых в получении взятки в размере порядка 5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 22:12
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек

Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости.
Обновлено в 22:06
Происшествия

Норвежского футбольного арбитра обвинили в растлении 300 подростков

Обновлено в 22:43
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 23:19
Происшествия

Неизвестные в Одессе обстреляли автомобиль депутата «Батькивщины»

Неизвестные лица открыли огонь по автомобилю депутата местного областного совета от партии «Батькивщина» Сергея Петровского, сообщает официальный сайт партии.
Обновлено в 22:33
Происшествия

Россиянку Богдану Осипову освободят, когда ее дети приедут в Канзас

В Соединенных Штатах Америки суд постановил освободить россиянку Богдану Осипову, когда ее дети приедут в штат Канзас.
Обновлено в 21:51
Происшествия

Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро

Обновлено в 16:10
Происшествия

В волгоградской больнице год работал лжехирург

По данным ведомства, в январе 2018 года мужчина устроился на работу в больницу Иловлинского района Волгоградской области на должность заведующего и врача-хирурга, предъявив сертификат, разрешающий вести медицинскую деятельность по специальности "Хирургия", а также диплом о профессиональной переподготовке, выданный Российским университетом дружбы народов.
Обновлено в 22:27
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске.
Обновлено в 16:59
Происшествия

На Мадагаскаре умер мужчина, отмечавший излечение от рака

Трагедия произошла на Мадагаскаре. 38-летний британец Джон Пол Макаллистер приехал на остров отметить собственное исцеление от рака.
Обновлено в 23:01
Происшествия

Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф

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Полиция Кентукки арестовала мужчину с арсеналом огнестрельного оружия

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На Украине военный ранен в результате взрыва на полигоне

Обновлено в 21:03
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