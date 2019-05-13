«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взяткахВедомости 01:32

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

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