Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взяткахВедомости 01:32
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Политика
Родственникам разрешат посещать своих близких в реанимации
Завтра, 14 мая, Госдума рассмотрит во втором чтении документ, который обяжет медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Политика
Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Общество
На Дону объявили штормовое предупреждение
В чрезвычайном ведомстве отмечают, что из-за непогоды могут быть подтоплены участки низины, повреждены линии электропередач, крыши домов, металлоконструкции.
Обновлено в 06:16
Футбол
Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира.
Обновлено в 02:30
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
Обновлено в 04:59
Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Транспорт
В России захотели убрать частные дорожные камеры
Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:19
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Политика
МИД ответил на обвинения в закупке слезоточивого газа для Венесуэлы
Российский МИД назвал инсинуациями и дезинформацией сообщения СМИ о закупке Россией слезоточивого газа на Мальте для отправки его в Венесуэлу.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Обновлено в 06:46
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов
После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Политика
Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении
Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
Кино
Названы победители премии BAFTA TV Awards
Обновлено в 07:57
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы
Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения административного дела.
Обновлено в 05:56
Общество
IKEA откроет первый магазин в черте Москвы 27 июня
Обновлено в 06:05
Политика
В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается праздновать в России 3 сентября День победы над милитаристской Японией в 1945 году, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани
Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с возлюбленным
«Особенная» дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская ведет активный образ жизни: она увлекается танцами, участвует в фотосессиях и модных показах и путешествует со своим возлюбленным.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Иран призвал США покинуть Ближний Восток
Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено вчера в 17:06