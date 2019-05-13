Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистовLenta.ru 03:28
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
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СМИ: чиновника из ФСБ арестовали за получение взятки от застройщиков
Московский Комсомолецвчера в 22:55
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