Экономика
«Коммерсантъ» узнал о жалобе нефтяных компаний на РосгвардиюВедомости 19:33
Официально компании не стали комментировать «Коммерсанту» ситуацию. Росгвардия с момента создания в 2016 г. получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП «Охрана», которое само предоставляет услуги по охране.
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Энергетика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Экономика
Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль России
Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.
Обновлено в 20:18
Финансы
Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 08:33
Экономика
Екатерина Трофимова покинула пост гендиректора АКРА
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 06:34
Экономика
Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил план мероприятий по улучшению делового климата в России.
Обновлено в 04:48
Экономика
На Украине увеличили штраф за продажу книг из России
Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию увеличил сумму штрафа за продажу ввезенных из России книг.
Обновлено в 12:17
Экономика
Чубайса поддержали в Госдуме и предложили штрафовать россиян
Завальный согласен с мнением главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергорасточительности ресурсов России.
Обновлено в 10:42
Энергетика
Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Сербию
Россия готова увеличить объёмы поставок газа в Сербию, сообщил российский министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 09:45
Экономика
Центробанк: инфляция в январе вырастет до 5% в годовом выражении
Годовая инфляция в России вернется к таргету в 4% в первом квартале 2020 года, заявил во время сессии на Гайдаровском форуме глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.
Обновлено в 12:16
Энергетика
Минэнерго заключило соглашения о модернизации с 9 НПЗ
Министерство энергетики заключило соглашения о модернизации мощностей с девятью нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) на период до 2026 года.
Обновлено в 09:11
Экономика
Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг
Ритейлер "Магнит" вводит новую должность: в структуре управления компании появится пост президента, его займет экс-глава "Ленты" Ян Дюннинг, пишет РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:47
Экономика
Глава ПФР назвал основную цель улучшения пенсионного законодательства
Рост пенсий россиян является основной целью совершенствования пенсионного законодательства, любые изменения в нем будут направлены на ее достижение, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью РИА Новости.
Обновлено в 19:14
Экономика
Мост Благовещенск-Хэйхэ введут в эксплуатацию весной 2020 года
Обновлено в 21:39
Энергетика
В Совфеде оценили сообщения французских СМИ о торговом балансе России
Сенатор Сергей Калашников в беседе с Nation News оценил сообщения французских СМИ о торговом балансе России.
Обновлено в 13:49
Экономика
Власти Мексики заподозрили 16 компаний в хищении топлива
Прокуратура Мексики начала расследование в отношении 16 компаний из-за их возможного участия в хищении топлива, заявил на пресс-конференции министр безопасности Альфонсо Дурасо.
Обновлено в 21:46