«Коммерсантъ» узнал о жалобе нефтяных компаний на РосгвардиюВедомости 19:33

Официально компании не стали комментировать «Коммерсанту» ситуацию. Росгвардия с момента создания в 2016 г. получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП «Охрана», которое само предоставляет услуги по охране.

«Коммерсантъ» узнал о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

Энергетика Энергетика Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.

Экономика Экономика Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль России Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.

Финансы Финансы Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

Экономика Экономика Екатерина Трофимова покинула пост гендиректора АКРА Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост, говорится в сообщении агентства.

Экономика Экономика Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил план мероприятий по улучшению делового климата в России.

Экономика Экономика На Украине увеличили штраф за продажу книг из России Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию увеличил сумму штрафа за продажу ввезенных из России книг.

Экономика Экономика Чубайса поддержали в Госдуме и предложили штрафовать россиян Завальный согласен с мнением главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергорасточительности ресурсов России.

Энергетика Энергетика Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Сербию Россия готова увеличить объёмы поставок газа в Сербию, сообщил российский министр энергетики Александр Новак.

Экономика Экономика Центробанк: инфляция в январе вырастет до 5% в годовом выражении Годовая инфляция в России вернется к таргету в 4% в первом квартале 2020 года, заявил во время сессии на Гайдаровском форуме глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

Энергетика Энергетика Минэнерго заключило соглашения о модернизации с 9 НПЗ Министерство энергетики заключило соглашения о модернизации мощностей с девятью нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) на период до 2026 года.

Экономика Экономика Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг Ритейлер "Магнит" вводит новую должность: в структуре управления компании появится пост президента, его займет экс-глава "Ленты" Ян Дюннинг, пишет РБК со ссылкой на источники.

Экономика Экономика Глава ПФР назвал основную цель улучшения пенсионного законодательства Рост пенсий россиян является основной целью совершенствования пенсионного законодательства, любые изменения в нем будут направлены на ее достижение, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью РИА Новости.

Экономика Экономика Мост Благовещенск-Хэйхэ введут в эксплуатацию весной 2020 года

Энергетика Энергетика В Совфеде оценили сообщения французских СМИ о торговом балансе России Сенатор Сергей Калашников в беседе с Nation News оценил сообщения французских СМИ о торговом балансе России.