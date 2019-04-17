Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из СовфедаРБК 02:31

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами. Об этом РБК сказал ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко. «Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — заявил он.
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Дмитрий Песков
Ничего не известно в Кремле. Потом, я насколько знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 05:31

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Песков прокомментировал сообщения о скорой отставке Матвиенко из Совета Федерации

URA.Ru05:59

В Кремле заявили об отсутствии информации об уходе Матвиенко из Совфеда

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В Кремле и СВР прокомментировали информацию о возможном уходе Матвиенко из Совета Федерации

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Пресс-секретарь Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

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Интерфакс05:29

В Кремле пока не подтверждают информацию о скорых кадровых перестановках

Эхо Москвы07:00
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Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

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Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
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Происшествия

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Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

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Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
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Футбол

Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, в настоящий момент выступающий на правах аренды за «Челси», может продолжить карьеру в «Зените».
Обновлено в 09:32
Политика

Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году

Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:34
Авто

Cadillac представил новый седан CT5

Компания Cadillac представила новый компактный седан класса люкс CT5 2020 модельного года.
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Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
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Экс-замгубернатора Мурманской области осудили на 3,5 года колонии

Обновлено в 08:44
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Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

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Технологии

Аудитория Рунета в 2019 году выросла до 93 млн человек

"Аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста", - отмечено в исследовании.
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Политика

Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
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Происшествия

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
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Политика

Путин заявил, что в России живут 1,2 млн граждан Таджикистана

Власти РФ предпринимают меры для обеспечения достойных условий для проживающих и работающих в стране граждан Таджикистана.
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В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
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Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Наука

Самый мощный лазер в мире запустят в Нижегородской области

В Нижегородской области, в Сарове, завершен важный этап сооружения лазерной установки, которую называют самой мощной в мире.
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Шоу-бизнес

Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм

Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
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Обновлено в 08:11
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Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
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Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
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Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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