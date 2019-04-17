Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из СовфедаРБК 02:31

Ничего не известно в Кремле. Потом, я насколько знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости.

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами. Об этом РБК сказал ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко. «Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — заявил он.

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

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