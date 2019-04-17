Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из СовфедаРБК 02:31
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами. Об этом РБК сказал ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко. «Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — заявил он.
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Ничего не известно в Кремле. Потом, я насколько знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 05:31
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Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
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Технологии
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Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
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Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
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Происшествия
Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании
Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания.
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Кино
Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя»
Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
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Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
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Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
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Футбол
Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»
Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, в настоящий момент выступающий на правах аренды за «Челси», может продолжить карьеру в «Зените».
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Политика
Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году
Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
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Авто
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Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
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Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Технологии
Аудитория Рунета в 2019 году выросла до 93 млн человек
"Аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста", - отмечено в исследовании.
Обновлено в 08:32
Политика
Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин заявил, что в России живут 1,2 млн граждан Таджикистана
Власти РФ предпринимают меры для обеспечения достойных условий для проживающих и работающих в стране граждан Таджикистана.
Обновлено в 09:22
Политика
Уральский депутат заявил, что его содержит дочь, которая служит в нацгвардии США
Служит в нацгвардии Соединенных Штатов Америки.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту
В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Наука
Самый мощный лазер в мире запустят в Нижегородской области
В Нижегородской области, в Сарове, завершен важный этап сооружения лазерной установки, которую называют самой мощной в мире.
Обновлено вчера в 02:27
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Политика
Команда Порошенко приготовилась к бегству
Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
Обновлено в 07:38
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Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03