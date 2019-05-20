«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы СбербанкаВедомости 08:35

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов. Один из них рассказал, что, как только вставил карту в терминал, с нее списалось 11 000 руб. на чужой счет в МТС.

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Армия и оружие Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы Таллин выразил протест Москве из-за того, что 18 мая российский самолет Ту-154 якобы пересек воздушную границу прибалтийской республики и пролетел над населенным пунктом Вайндлоо.

Происшествия Сгоревший автосалон штрафовали за нарушение пожарной безопасности Ранее кемеровский автосалон, который полыхал в понедельник, 20 мая, штрафовали за нарушение пожарной безопасности.

Политика Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Наука Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.

Футбол Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.

Футбол Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.

Происшествия В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.

Хоккей На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.

Авто Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.

Политика Помпео обсудил с главой МИД Японии взаимодействие Токио и Тегерана Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник обсудил по телефону с японским министром иностранных дел Таро Коно "взаимодействие Японии и Ирана".

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Здоровье Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.

Кино Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов» Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.

Происшествия Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

Общество В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца Гендиректор российского Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак удостоены орденов Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Экономика Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.

Общество В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.

Экономика Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.