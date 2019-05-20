Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы СбербанкаВедомости 08:35
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов. Один из них рассказал, что, как только вставил карту в терминал, с нее списалось 11 000 руб. на чужой счет в МТС.
Читать в источнике
Оценить779
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 22:27, Ашберн
Армия и оружие
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы
Таллин выразил протест Москве из-за того, что 18 мая российский самолет Ту-154 якобы пересек воздушную границу прибалтийской республики и пролетел над населенным пунктом Вайндлоо.
Обновлено в 14:47
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
Обновлено в 12:04
Происшествия
Сгоревший автосалон штрафовали за нарушение пожарной безопасности
Ранее кемеровский автосалон, который полыхал в понедельник, 20 мая, штрафовали за нарушение пожарной безопасности.
Обновлено в 20:41
Политика
Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским
Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
Обновлено в 08:52
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Футбол
Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность
Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 21:18
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Политика
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Читайте материал "Зеленский дал знак Коломойскому, став президентом Украины"
Обновлено в 12:37
Авто
Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу
Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
Обновлено в 22:05
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Японии взаимодействие Токио и Тегерана
Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник обсудил по телефону с японским министром иностранных дел Таро Коно "взаимодействие Японии и Ирана".
Обновлено в 21:43
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Здоровье
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено в 21:56
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов
Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Общество
В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца
Гендиректор российского Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак удостоены орденов Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой.
Обновлено в 21:35
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Общество
В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение
Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено в 22:20
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Авто
Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено в 21:14
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54