Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы СбербанкаВедомости вчера в 08:35
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов. Один из них рассказал, что, как только вставил карту в терминал, с нее списалось 11 000 руб. на чужой счет в МТС.
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Происшествия
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Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина
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Санкт-Петербург стал любимым городом москвичей и уральцев
Традиционно наиболее высокий интерес к жилью в Санкт-Петербурге выказывают москвичи, подчеркивают аналитики.
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Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию
Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию.
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Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
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Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
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Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32