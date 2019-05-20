Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы СбербанкаВедомости 08:35
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов. Один из них рассказал, что, как только вставил карту в терминал, с нее списалось 11 000 руб. на чужой счет в МТС.
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