По данным Единой информационной системы (ЕИС), УДП 30 ноября заключило с «Моспроектом-2» контракт стоимостью 123,42 млн руб. на разработку проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы.

с чего всё началось

Увеличение общей стоимости проекта связано с увеличением объема запланированных работ. Кроме зала для заседаний и крыши в здании перестроят столовую, два кафе, ресторан и кулинарию. Заниматься реконструкцией будет «Моспроект-2» Михаила Посохина.

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