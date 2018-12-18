Общество

Демократизация Госдумы обойдется в два миллиарда рублей
Lenta.ru
02:38

Увеличение общей стоимости проекта связано с увеличением объема запланированных работ. Кроме зала для заседаний и крыши в здании перестроят столовую, два кафе, ресторан и кулинарию. Заниматься реконструкцией будет «Моспроект-2» Михаила Посохина.
Lenta.ru02:38
с чего всё началось

Управделами президента заключило новый контракт на проект реконструкции зданий парламента

По данным Единой информационной системы (ЕИС), УДП 30 ноября заключило с «Моспроектом-2» контракт стоимостью 123,42 млн руб. на разработку проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы.
Коммерсантъвчера в 17:05

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Управление делами президента России заключило контракт на разработку проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы

Эхо Москвы01:32

«Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд руб

РБК00:53

СМИ узнало о секретном контракте на ремонт Госдумы

News.ruвчера в 22:30

«Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд рублей

Говорит Москва01:24

Реконструкция здания Госдумы может обойтись бюджету в 2 млрд рублей

URA.Ruвчера в 21:13

«Коммерсантъ» узнал подробности о предстоящей реконструкции зданий Госдумы

Ведомостивчера в 20:58

Управделами президента заключило новый контракт на проект реконструкции зданий парламента

Коммерсантъвчера в 17:05
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество

«Яндекс» купит участок под новую штаб-квартиру в Москве за $145 млн

"Яндекс" подписал соглашение о покупке за $145 млн земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы "Орленок", говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:11
Общество

МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, указанными в документе.
Обновлено вчера в 16:24
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, каким алкогольным напиткам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь.
Обновлено вчера в 22:51
Транспорт

Авиасообщение с Камчаткой прервано из-за циклона

Обновлено вчера в 20:24
Общество

МВД Башкирии проверит сообщение о вырубке новогодней ели на кладбище

В Стерлитамаке полиция проводит проверку о самовольной вырубке ели на территории городского кладбища.
Обновлено в 02:08
Общество

В России вдвое выросла популярность фастфуда

В 2018 году жители России вдвое чаще посещали заведения быстрого питания, но средний чек при этом почти не изменился.
Обновлено в 00:22
Общество

В ночь на 19 декабря в Москве ожидается до -23 °С

Мороз до 12 градусов ожидается днем 18 декабря в Москве и Московской области. Ночью термометр покажет до 23 °C, сообщает Гидрометцентр РФ.
Обновлено в 00:52
Общество

ФАС просят проверить крупные торговые сети на сговор и завышение цен

Обновлено вчера в 23:34
Общество

Мэрия Екатеринбурга продолжит борьбу с «гряземесами»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в законодательное собрание Свердловской области уже вносили проект закона, предусматривающего ответственность водителей за парковку на газонах, и они принимались депутатами.
Обновлено в 00:27
Общество

Определено отношение россиян к браку

Предосудительно к гражданскому браку относится чуть больше трети (36 процентов) респондентов.
Обновлено в 01:10
Общество

Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера

Обновлено вчера в 08:22
Транспорт

По улицам Москвы запустили «новогодние» автобусы

В Москве к Новому году пассажирские автобусы украсили праздничными стикерами, сообщается на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:24
Общество

Павильон «Поволжье» на ВДНХ ожидает реставрация

Павильон является объектом культурного наследия федерального значения.
Обновлено в 00:56
Общество

Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»

Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск.
Обновлено вчера в 14:56
ЖКХ

Перекрёсток в центре Кирова залило ржавой водой

Причиной может быть прорыв на теплосетях. В Кирове перекрёсток улиц Володарского и Розы Люксембург затопило красной водой.
Обновлено в 02:15
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