Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла МосквыРБК вчера в 23:43

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
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с чего всё началось

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора. В аппарате профильного вице-премьера Максима Акимова "Ъ" сообщили, что знакомы с содержанием письма.
Коммерсантъвчера в 17:52

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СМИ узнали о претензиях к РЖД из-за Московского транспортного узла

Говорит Москва01:00

Чайка в письме Путину раскритиковал проект РЖД за 700 миллиардов

URA.Ru02:43

Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖД, пишет «Ъ»

РИА Новости01:52

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

РБКвчера в 23:43

Чайка раскритиковал РЖД за рост стоимости Московского транспортного узла

Ведомостивчера в 22:06

Реализация проекта Московского транспортного узла подорожала почти в 3 раза

Эхо Москвы07:08

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Коммерсантъвчера в 17:52
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Политика

Песков оценил возможность обмена заключенными между Россией и Украиной

Как известно, во время мероприятия планируется поднять вопрос об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Обновлено в 07:06
Культура

Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства

Президент России Владимир Путин завтра, 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нона Щукина обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 03:50
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Происшествия

На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка

В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика

Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Силовики изъяли гранату, найденную на Казанском вокзале в Москве

Силовики изъяли обнаруженную на Казанском вокзале в центре Москвы боевую гранату, по предварительным данным, боеприпас был без взрывателя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:03
Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.
Обновлено в 07:27
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Общество

Мощная волна тепла накроет Москву с 28 марта

Мощная волна тепла накроет столичный регион с четверга, 28 марта, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 04:44
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Обновлено в 01:41
Происшествия

В Москве мужчина умер в здании суда

В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 06:35
Политика

Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit

Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Спорт

Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону

Замглавы организации заявил, что на сборах перед предстоящим сезоном с женской командой будет работать олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.
Обновлено в 01:12
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Энергетика

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР.
Обновлено в 03:35
Наука

Горячие пузырьки CO₂ позволят очистить сточные воды от вредных примесей

Ранее инженеры из канадского Университета Райерсона разработали процесс окисления для обработки не биоразлагаемых примесей в сточных водах, которых позволит очистить их за три минуты.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Водитель Gelandewagen сбежал с места смертельного ДТП в Москве

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Польше задержали бывшего совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Зюганов: В мире «вновь запахло большой войной»

Геннадий Зюганов «уловил» в мире особый «запах большой войны», который невозможно спутать.
Обновлено в 07:37
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен

Пожар произошел в ангаре на территории бывшей фермы в деревне Сергеево. На складе находились бочки с примесями для бензина.
Обновлено в 07:56
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
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