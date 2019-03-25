Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла МосквыРБК вчера в 23:43
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
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с чего всё началось
Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора. В аппарате профильного вице-премьера Максима Акимова "Ъ" сообщили, что знакомы с содержанием письма.Коммерсантъвчера в 17:52
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Политика
Песков оценил возможность обмена заключенными между Россией и Украиной
Как известно, во время мероприятия планируется поднять вопрос об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Обновлено в 07:06
Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Президент России Владимир Путин завтра, 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика
Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Силовики изъяли гранату, найденную на Казанском вокзале в Москве
Силовики изъяли обнаруженную на Казанском вокзале в центре Москвы боевую гранату, по предварительным данным, боеприпас был без взрывателя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:03
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.
Обновлено в 07:27
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Общество
Мощная волна тепла накроет Москву с 28 марта
Мощная волна тепла накроет столичный регион с четверга, 28 марта, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 04:44
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Москве мужчина умер в здании суда
В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 06:35
Политика
Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit
Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Спорт
Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону
Замглавы организации заявил, что на сборах перед предстоящим сезоном с женской командой будет работать олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.
Обновлено в 01:12
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Энергетика
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР.
Обновлено в 03:35
Наука
Горячие пузырьки CO₂ позволят очистить сточные воды от вредных примесей
Ранее инженеры из канадского Университета Райерсона разработали процесс окисления для обработки не биоразлагаемых примесей в сточных водах, которых позволит очистить их за три минуты.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Зюганов: В мире «вновь запахло большой войной»
Геннадий Зюганов «уловил» в мире особый «запах большой войны», который невозможно спутать.
Обновлено в 07:37
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен
Пожар произошел в ангаре на территории бывшей фермы в деревне Сергеево. На складе находились бочки с примесями для бензина.
Обновлено в 07:56
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59