Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла МосквыРБК вчера в 23:43
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
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с чего всё началось
Генпрокуратура уже внесла представление в Росжелдор. Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.Коммерсантъвчера в 17:52
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Экономика
Медведев поддержал маркировку молочной продукции
Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Хакеров приглашают посоревноваться во взломе Tesla Model 3
Одной из задач очередного конкурса Pwn2Own, который пройдет в марте этого года в Ванкувере, будет взлом компьютерных систем инновационного электрокара Tesla Model 3. На конкурс впервые привезут настоящий автомобиль.
Обновлено 22 марта в 09:24
Спорт
Медведева назвала бронзу ЧМ приемлемым результатом
Напомним, Медведева стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 05:27
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16
Транспорт
Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты
Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Обновлено в 03:34
Космос
Представлена концепция космической миссии «Венера-Д»
В документе представлена концепция проекта, предусматривающая изучение атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры.
Обновлено 22 марта в 11:01
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Авто
Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung
Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.
Обновлено в 02:58
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Россия совершит наблюдательный полет над США
«С 25.03 по 30.03 российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединенных Штатов Америки», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Технологии
В России у военных появится собственный мобильный оператор
Источник «Ведомостей» поясняет, если новый сетевой оператор собирается обслуживать специализированные городки, то вскоре и военнослужащие окажутся в зоне действия данной сети.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами
Николаев был доставлен в одну из московских больниц, где у него обнаружили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Общество
Житель Ингушетии пожаловался в суд на отключение мобильного интернета
Ранее жители Ингушетии уже обращались в Роскомнадзор с вопросом о законности действий операторов связи, говорит адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, представляющий интересы Хазбиева.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт
Лайнер Viking Sky, который накануне у берегов Норвегии попал в шторм с отказавшими двигателями, прибыл в порт.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56